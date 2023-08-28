Судя по всему, по ряду возможностей новинки не будут отличаться от предшественников.

Хотя до официального анонса настольных процессоров AMD серии Ryzen 8000, известных под кодовым именем Granite Ridge, осталось ещё достаточно много времени, энтузиасты уже делятся с широкой общественностью некоторой информацией, приоткрывающей завесу тайны над характеристиками предстоящих новинок: на сей раз отличились инсайдеры Olrak29_ и Kepler_L2, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: El Chapuzas Informático

Согласно инсайдерской информации, десктопные процессоры AMD Ryzen 8000 получат кристаллы ввода-вывода «по наследству» от Ryzen 7000 без каких-либо изменений, то есть стоит ожидать те же контроллеры памяти, USB и поддержку 28 линий PCIe 5.0.

Источник изображения: Twitter, Olrak29_, Kepler_L2

Кроме того, встроенной графики на базе микроархитектуры RDNA 3.5, как предполагалось ранее, от представителей семейства Granite Ridge ждать тоже не стоит, по крайней мере так утверждает инсайдер — судя по всему, новинки сохранят всё те же 2 вычислительных блока RDNA 2.

Как бы то ни было, исходя из ряда «утечек», настольные процессоры AMD Ryzen 8000 в исполнении Socket AM5 получат ядра на основе микроархитектуры Zen 5, улучшенный фронтенд и ряд оптимизаций для задач с задействованием ИИ, а также повышенный уровень производительности и энергоэффективности.

Появление первых представителей семейства Granite Ridge ожидается в следующем году.