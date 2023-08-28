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Хотя до официального анонса настольных процессоров AMD серии Ryzen 8000, известных под кодовым именем Granite Ridge, осталось ещё достаточно много времени, энтузиасты уже делятся с широкой общественностью некоторой информацией, приоткрывающей завесу тайны над характеристиками предстоящих новинок: на сей раз отличились инсайдеры Olrak29_ и Kepler_L2, сообщает ресурс Wccftech.
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Источник изображения: El Chapuzas Informático
Согласно инсайдерской информации, десктопные процессоры AMD Ryzen 8000 получат кристаллы ввода-вывода «по наследству» от Ryzen 7000 без каких-либо изменений, то есть стоит ожидать те же контроллеры памяти, USB и поддержку 28 линий PCIe 5.0.
Источник изображения: Twitter, Olrak29_, Kepler_L2
Кроме того, встроенной графики на базе микроархитектуры RDNA 3.5, как предполагалось ранее, от представителей семейства Granite Ridge ждать тоже не стоит, по крайней мере так утверждает инсайдер — судя по всему, новинки сохранят всё те же 2 вычислительных блока RDNA 2.
Как бы то ни было, исходя из ряда «утечек», настольные процессоры AMD Ryzen 8000 в исполнении Socket AM5 получат ядра на основе микроархитектуры Zen 5, улучшенный фронтенд и ряд оптимизаций для задач с задействованием ИИ, а также повышенный уровень производительности и энергоэффективности.
Появление первых представителей семейства Granite Ridge ожидается в следующем году.