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Большинство немецких покупателей продолжает выбирать процессоры AMD — Intel в топ-10 продаж нет
Возможно, всё дело в предстоящем дебюте Raptor Lake-S Refresh.

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Пока почитатели продукции Intel тщательно изучают предполагаемые ценники предстоящих моделей семейства Raptor Lake-S Refresh, настольные процессоры AMD разлетаются как горячие пирожки: так, согласно еженедельному отчёту энтузиаста TechEpiphany, основанному на данных крупного ритейлера Mindfactory, базирующегося в Германии, CPU «красной команды» пользуются крайней высокой популярностью.

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Исходя из представленной информации, в разрезе объёмов продаж модели от AMD занимают первые 10 строчек рейтинга: с большим отрывом лидирует игровой настольный процессор Ryzen 7 7800X3D, который за последнюю неделю приобрели в количестве 730 штук, на второй позиции находится его «собрат» прошлого поколения в лице Ryzen 7 5800X3D, разошедшийся «тиражом» в 410 единиц, а замыкает тройку лидеров с результатом в 270 экземпляров Ryzen 7 5700X.

Наиболее успешные модели Intel в лице Core i9-13900K и Core i5-13600KF делят 11 и 12 строчки (100 единиц), а на 13 и 14 позиции расположились Core i7-13700K Core i5-13600K (90 экземпляров).

Лидирует AMD и по объёмам выручки: за последнюю неделю «красная команда» откусила 75.15 % от общего «пирога», в то время как Intel остаётся довольствоваться 24.85 %.

Источник изображений: Twitter, TechEpiphany

Как можно заметить, последние несколько недель доля Intel постепенно падает, что, возможно, связано с предстоящим анонсом настольных процессоров Raptor Lake-S Refresh. Впрочем, если недавняя «утечка» касательно роста цен на модели Core 14-го поколения подтвердится, объёмы продаж CPU «синей команды» вряд ли увеличатся.

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#amd #intel
Источник: twitter.com
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Большинство немецких покупателей продолжает выбирать процессоры AMD — Intel в топ-10 продаж нет
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