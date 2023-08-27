Возможно, покупателям новинок придётся раскошелиться.

В преддверии неумолимо надвигающегося анонса настольных процессоров Intel Core 14-го поколения предстоящие новинки то и дело становятся «героинями» материалов: так, буквально вчера несколько представителей семейства Raptor Lake-S Refresh появились в прайс-листе одного из ритейлеров без указания их стоимости, а сегодня энтузиаст под ником momomo_us решил заполнить данный пробел, обнародовав ценники ряда новых CPU, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

По информации инсайдера, топовые настольные процессоры Intel Core i9-14900K и Core i9-14900KF будут оценены в $695 и $660, что на 14 и 16 % выше по сравнению с соответствующими моделями предшествующего поколения, стоимость Core i7-14700K и Core i7-14700KF составит $485 и $470, то есть на 14 и 15 % больше на фоне ценников Core i7-13700K и Core i7-13700KF, а за Core i5-14600K и Core i5-14600KF попросят $380 и $345 соответственно, а именно на 14 и 13 % больше по сравнению с предшественниками.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

Учитывая достаточно скромный прирост производительности для большинства представленных моделей Intel Core 14-го поколения, по данным специалистов MSI, в среднем составляющий около 3 %, возможный рост стоимости предстоящих новинок станет фактором, негативно влияющим на привлекательность новых CPU: исключением могут стать лишь Core i7-14700K и Core i7-14700KF, получившие в своё распоряжение большее количество «малых» ядер по сравнению с Core i7-13700K и Core i7-13700KF (8P+12E против 8P+8E), что позволяет оторваться от предшественников в среднем на 17 %.

Впрочем, пока что доподлинно не известно, являются ли ценники, опубликованные инсайдером, рекомендованными, либо же они носят предварительный характер.