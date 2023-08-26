Дебют новинок всё ближе и ближе.

Хотя до официального старта продаж настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, осталось ещё несколько недель, украинский ритейлер Telemart решил выделиться, первым разместив предстоящие новинки в своём прайс-листе, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на находку «сетевого детектива» momomo_us.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

К сожалению, онлайн-магазин пока что не указал ценники новых CPU, однако пролил свет на их технические характеристики: так, десктопные процессоры Intel Core 9-14900K и Core i9-14900KF смогут похвастаться наличием 36 Мбайт L3-кэша и 24 ядер, работающих на базовой частоте 3.2 ГГц с повышением до 6.0 ГГц, модели Core i7-14700K и Core i7-14700KF обзаведутся 33 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и 20 ядрами с частотной формулой 3.4/5.6 ГГц, а Core i5-14600K и Core i5-14600KF смогут рассчитывать на 24 Мбайт L3-кэша и 14 ядер, функционирующих на частотах 3.5/5.3 ГГц в номинальном/максимальном режимах.

Источник изображения: VideoCardz, Telemart

Кроме того, подтверждается, что процессоры семейства Raptor Lake-S Refresh получат разъём LGA 1700, а уровень TDP моделей с разблокированным множителем составит 125 Вт.

Согласно предыдущим «утечкам», первые представители Intel Core 14-го поколения с индексом «K» дебютируют в середине октября, в то время как появления моделей с заблокированным множителем стоит ждать спустя несколько месяцев.