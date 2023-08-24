Новинки будут совместимы с существующими матплатами.

Предвосхищая скорый анонс настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, некоторые производители уже запустили свои рекламные кампании, ставящие перед собой целью заинтересовать в предстоящих новинках потенциальных покупателей: как информирует общественность ресурс Wccftech, представители MSI опубликовали данные (которые поспешили скрыть спустя пару часов), иллюстрирующие возможности новых моделей CPU «синей команды».

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из обнародованной информации, каких-либо значимых архитектурных улучшений по сравнению с процессорами предшествующего поколения представители семейства Raptor Lake-S Refresh не получат — новинки будут производиться по тому же технологическому процессу Intel 7, а большинство из них сможет похвастаться скромным приростом производительности в 3 %.

Впрочем, исключение всё же будет: так, предстоящий настольный процессор Intel Core i7-14700K получит большее количество «малых» ядер по сравнению с Core i7-13700K (8 P + 12 E против 8 P + 8 E у предшественника) вкупе с возросшим объёмом кэш-памяти третьего уровня, в результате чего новинка в многопоточных задачах окажется быстрее в среднем на 17 %.

Также отмечается, что десктопные процессоры Intel Core 14-го поколения будут характеризоваться более высокими тактовыми частотами и поддержкой более «скоростных» модулей оперативной памяти по сравнению со своими предшественниками, а также смогут функционировать с уже представленными на рынке моделями материнских плат на базе чипсетов 600-й и 700-й серий. При этом анонсируется и выход новых системных плат, которые смогут предложить поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Источник изображений: Wccftech, YouTube, MSI

Ожидается, что официально настольные процессоры Intel Core 14-го поколения будут представлены во второй половине сентября, а дебют моделей с разблокированным множителем запланирован на октябрь.