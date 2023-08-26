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AMD более не планирует расширять серию Radeon RX 7000 — RX 7800 XT и RX 7700 XT были последними
Линейка будет насчитывать всего пять глобальных моделей.

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Как известно, вчера в рамках мероприятия gamescom 2023 компания AMD явила миру парочку новых представительниц серии Radeon RX 7000 в лице Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, и, похоже, на этом расширение линейки продуктов на базе микроархитектуры RDNA 3 завершено, по крайней мере об этом говорит представитель «красной команды», информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: AnandTech

Так, в процессе обсуждения графических адаптеров руководитель подразделения AMD Radeon Скотт Херкельман (Scott Herkelman) рассказал о будущем игровых видеоадаптеров серии Radeon RX 7000: по словам представителя компании, портфолио продуктов на основе RDNA 3 полностью укомплектовано, а Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT были последними в списке.

Впрочем, генеральный менеджер графического подразделения AMD не исключает появления специальных версий Radeon RX 7000 (вероятно, таких как, например, буквально вчера анонсированной Radeon RX 7900 XTX Avatar: Frontiers of Pandora или предназначенной лишь для некоторых рынков Radeon RX 7900 GRE), однако выпуск новых моделей данной линейки более не планируется.

Пока остаётся загадкой, относятся ли слова представителя AMD только к десктопным графическим продуктам серии Radeon RX 7000, либо же мобильная линейка также полностью сформирована и более не будет пополняться.

Таким образом, серия настольных игровых видеоадаптеров Radeon RX 7000 будет включать в себя лишь пять моделей, предназначенных для мирового рынка, а именно Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT, RX 7800 XT, RX 7700 XT и RX 7600.

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#amd #radeon rx 7000
Источник: videocardz.com
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