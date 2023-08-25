Похоже, новинка выйдет весьма ограниченным тиражом.

AMD решила порадовать фанатов тайтла Avatar, представив специальную вариацию Radeon RX 7900 XTX, получившую приписку Avatar: Frontiers of Pandora, с рядом необычных решений, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Особая версия Radeon RX 7900 XTX основана на графическом процессоре Navi 31 и отличается весьма необычным видом с преобладанием гаммы цвета морской волны, а также покрыта специальной термореактивной краской, изменяющей свой цвет в процессе нагрева, что может весьма заинтересовать ряд геймеров, следящих за температурным режимом компонентов своих систем.

Кроме того, стильный внешний вид новинки подчёркивает яркая ARGB-подсветка, а металлическая задняя пластина модели напоминает о принадлежности видеоадаптера к серии Avatar: Frontiers of Pandora.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

Уникальная модель Radeon RX 7900 XTX не будет доступна в широкой продаже, а, судя по всему, достанется победителям разнообразных конкурсов. Ожидается, что новинка выйдет весьма ограниченным тиражом, не превышающим нескольких сотен экземпляров.