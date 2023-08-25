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AMD сравнила производительность RX 7800 XT и RX 7700 XT с возможностями RTX 2070 SUPER и RX 5700 XT
Новинки весьма превосходят своих предшественниц.

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Несколько часов назад AMD обрадовала томящихся в ожидании геймеров, явив на суд широкой компьютерной общественности новые игровые модели видеокарт в лице Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, рассказав об их сильных сторонах и сравнив уровень производительности новинок с возможностями их прямых конкуренток в лице GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti 16 Гбайт.

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Впрочем, специалисты AMD решили не только проверить «на прочность» видеоадаптеры текущего поколения, но и наглядно продемонстрировать рост быстродействия за последние несколько лет на примере сравнительного тестирования Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT против видеокарт 4-летней давности в лице GeForce RTX 2070 SUPER и RX 5700 XT.

Что ж, согласно данным слайда, опубликованного на страницах ресурса AnandTech, прирост уровня производительности действительно впечатляет: так, в представленных тайтлах в разрешении 1440p при максимальных настройках качества графики Radeon RX 7700 XT обходит модели позапрошлых поколений на 46-86 %, а Radeon RX 7800 XT оказывается быстрее на 79-123 %.

Источник изображений: AnandTech, AMD

Стоит напомнить, что игровые видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT появятся в продаже уже через несколько дней, а именно 6 сентября.

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#amd #radeon rx 7800 xt #radeon rx 7700 xt
Источник: anandtech.com
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