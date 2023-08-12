Дебют новинок должен состояться в конце 2024 года.

Пока широкое компьютерное сообщество изучает предварительные результаты тестов предтопового настольного процессора Intel Core i7-14700K, разного рода специалисты продолжают делиться свежей информацией, приоткрывающей завесу тайны над техническими характеристиками будущих новинок: на сей раз порадовать новыми данными решил инсайдер, известный под ником Golden Pig Upgrade, поведавший о преемниках моделей семейства Raptor Lake-S Refresh в лице представителей Arrow Lake-S, сообщает ресурс Wccftech.

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Согласно инсайдерской информации, десктопные процессоры Intel Core 15-го поколения, принадлежащие к семейству Arrow Lake-S, смогут похвастаться наличием 3 Мбайт кэш-памяти второго уровня для каждого «большого» ядра, что на 50 % больше по сравнению с оснащением моделей Raptor Lake-S.

Исходя из ряда «утечек», настольные процессоры Core 15-го поколения будут иметь плиточную (чиплетную) структуру, обзаведутся сокетом LGA 1851 и «подружатся» с материнскими платами 800-й серии. Ожидается, что при производстве вычислительной плитки с «большими» ядрами Lion Cove и «малыми» Skymont будет использоваться техпроцесс Intel 20A, хотя чуть ранее в сети курсировали слухи об интересе «синей команды» к производственным мощностям TSMC.

Источник изображений: Tom's Hardware, Intel

Согласно не так давно опубликованным результатам тестов, представители семейства Arrow Lake-S будут до 21 % быстрее по сравнению с соответствующими моделями Raptor Lake-S при том же уровне энергопотребления, а встроенная графическая подсистема предстоящих новинок окажется более чем в два раза производительнее iGPU процессоров Core 13-го поколения.

Дебют десктопных процессоров Intel Core 15-го поколения ожидается не ранее чем в конце следующего года.