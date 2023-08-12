В бенчмарках же новинка ощутимо впереди.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, предстоящие новинки то и дело появляются в базах данных популярных (и не очень) тестовых пакетов, а сегодня специалист Bilibili-канала T小白 и вовсе решил порадовать широкую компьютерную общественность, протестировав Core i7-14700K в нескольких игровых приложениях и бенчмарках, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит отметить, что для «маскировки» исследователь назвал новинку Core i7-13700KS, дабы не привлекать внимания особо рьяных представителей «синей команды», то и дело пытающихся предотвратить публикацию тестов до выхода новых моделей.

Впрочем, как бы ни назывался процессор в опубликованном видео, количество ядер выдаёт в нём Core i7-14700K: как можно заметить, представленный образец обладает 8 производительными и 12 эффективными ядрами с поддержкой 28 потоков, что выгодно отличает новинку от предшествующей модели в лице Core i7-13700K, имеющей аналогичное число «больших», но меньшее количество «малых» ядер, а именно 8.

Частоты новинки также несколько подросли: согласно «замерам» в AIDA64, P-ядра Core i7-14700K смогли работать на максимальной частоте в 5.5 ГГц, а E-ядра достигли показателя в 4.3 ГГц, что на 200 и 100 МГц выше по сравнению с достижениями Core i7-13700K. При этом «аппетиты» тоже увеличились: уровень энергопотребления представителя Raptor Lake-S Refresh составил ~260 Вт, в то время как предшественник запросил лишь 231 Вт.

Помимо искомых моделей процессоров тестовая система включала в себя материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex, пару модулей оперативной памяти DDR5-8600 и графический адаптер GeForce RTX 4090.

В бенчмарках дополнительное количество ядер позволило Core i7-14700K оторваться от своего предшественника: в однопоточном/многопоточном тестах CPU-Z новинка оказалась быстрее Core i7-13700K на 4.2/20.7 %, а в Cinebench R23 была производительнее на 4.5/14.3 %.

При отключении же четырёх эффективных ядер и снижении частоты до значений Core i7-13700K новая модель продемонстрировала схожие с предшественницей результаты.

В игровых же приложениях достижения Core i7-14700K не впечатляют: в разрезе показателей среднего и минимального fps новинка выступает практически наравне с Core i7-13700K, то чуть вырываясь вперёд, то отставая от модели предшествующего поколения.

Источник изображений: VideoCardz, Bilibili, T小白

Ожидается, что первые представители семейства Raptor Lake-S Refresh будут официально представлены Intel уже в следующем месяце в рамках мероприятия Innovation 2023, в то время как появление в продаже моделей с разблокированным множителем состоится лишь в октябре.