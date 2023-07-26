Обладателям видеоадаптеров «красной команды» придётся немного подождать.

ПК-версия компьютерного тайтла Ratchet & Clank: Rift Apart, похоже, удивит не только своим геймплеем, но и сможет загадать достаточно интересную загадку — как игровое приложение, вначале разрабатываемое для игровой консоли PlayStation 5, базирующейся на платформе AMD, перекочевав на компьютер, получит поддержку целого ряда технологий от NVIDIA, но не сможет предоставить некоторые возможности для обладателей видеокарт «красной команды»?

Так, на своём сайте специалисты из Insomniac Games, ответственные за разработку ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart, поделились обновлённой информацией о системных требованиях игры, попутно сообщив крайне неприятную новость для владельцев графических адаптеров AMD – на поддержку трассировки лучей на видеокартах «красной команды» на старте рассчитывать не стоит, ибо её попросту не будет.

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Источник изображения: Insomniac Games

При этом разработчики не сообщают, что именно стало «камнем преткновения» для реализации данной функции в версии игры для ПК, однако уверяют общественность, что активно работают над устранением сей оплошности совместно со специалистами AMD.

Пока же в графе видеокарт, способных продемонстрировать красоты трассировки лучей в Ratchet & Clank: Rift Apart, значатся лишь модели от NVIDIA, в то время как видеоадаптеры AMD лишь ждут своего часа.

Мало того, тайтл от Insomniac Games получил целый «ворох» технологий от NVIDIA, о чём похвастались представители компании в своём блоге: помимо непосредственно рейтрейсинга, игра поддерживает NVIDIA RTX IO, DLSS3 и Reflex.

Источник изображения: YouTube, NVIDIA GeForce

Остаётся надеяться, что разработчики решат проблему с недоступностью трассировки лучей для видеокарт AMD уже в ближайшем будущем, а пока же полноценно насладиться Ratchet & Clank: Rift Apart смогут лишь обладатели моделей от NVIDIA.