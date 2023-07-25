Возможно, потенциальным покупателям стоит поспешить.

Похоже, неблагоприятная экономическая ситуация вкупе с рядом возникших проблем заставляют Intel идти на крайние меры: как информирует общественность ресурс Wccftech со ссылкой на материал сайта PC Games Hardware, компания намерена повысить цены на целый ряд своих процессоров.

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Источник изображения: Pixabay

Сообщается, что, исходя из сообщения инсайдера под ником Pokerclock, имеющего свои источники в немецкой рознице, Intel разослала уведомление своим партнёрам, в котором проинформировала о скором повышении цен на свои продукты: увеличение стоимости должно коснуться не только моделей CPU, уже имеющихся в наличии, но и предстоящих новинок — настольных процессоров Raptor Lake-S Refresh и мобильных представителей семейства Meteor Lake.

Основными причинами столь неприятного для потенциальных покупателей решения Intel называется реструктуризация компании, в результате чего «синяя команда» распрощалась со своим серверным бизнесом и производством ПК под брендом NUC, а также расширение производственных мощностей, в том числе благодаря строительству новых заводов.

Ожидается, что ценники взлетят уже в ближайшие недели, когда будут истощены текущие запасы CPU. К сожалению, конкретными цифрами источник не делится, однако вскоре потенциальные покупатели смогут изучить их самостоятельно.

Геймерам же, рассчитывающим приобрести новенькую игровую видеокарту Intel под брендом Arc, пока что переживать не следует: повышение стоимости коснётся лишь процессоров.

Официальных заявлений непосредственно от «виновника» торжества, то есть от компании Intel, пока что не поступало. Кроме того, пока что не известно, распространится ли «хворь» увеличения ценников по всему миру, либо будет касаться какого-либо конкретного региона.