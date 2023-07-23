Новинка расправляется с более дорогими оппонентами.

Сегодня младший настольный процессор AMD Ryzen 5 7500F наконец-то вышел «из тени»: чуть ранее новинка была всесторонне изучена в прикладных задачах и игровых приложениях, а сейчас специалисты ресурса MyDrivers решили продемонстрировать возможности новой модели в разгоне.

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Необходимо отметить, что в разрезе количества ядер и объёма кэш-памяти Ryzen 5 7500F не отличается от Ryzen 5 7600, однако имеет на 100 МГц сниженные частоты: новинка может похвастаться 6 ядрами/12 потоками, функционирующими на частоте 3.7 ГГц в номинальном режиме с повышением до 5.0 ГГц в максимальном, а также 32 Мбайт L3-кэша Кроме того, CPU не досчитался встроенного iGPU, о чём сигнализирует приписка «F».

Помимо непосредственно искомого процессора тестовая система включала в себя материнскую плату X670E AORUS XTREME производства Gigabyte, два модуля оперативной памяти AORUS RGB DDR5-6000 (2x16 Гбайт), а также видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4090.

Изучив представленные результаты тестов, можно отметить, что разгон до 5.6 ГГц новинке явно пошёл на пользу: в разрезе показателя средней частоты кадров при разрешении 1080p разогнанный Ryzen 5 7500F сумел превзойти Intel Core i5-13600K в таких тайтлах, как Counter-Strike: Global Offensive, GTA V и World of Tanks, хотя в номинале проигрывал своему оппоненту.

Ещё в одном тайтле, а именно Horizon Zero Dawn, новая модель «красной команды» ощутимо опередила CPU от Intel даже без разгона, оторвавшись на 20.6 %.

В целом, разгон до 5.6 ГГц повысил уровень игровой производительности Ryzen 5 7500F на 12 %, что позволило ему обойти своего основного конкурента из стана Intel в лице Core i5-13400 на 21 % и в среднем сравняться с Core i5-13600K.

Источник изображений: MyDrivers

Специалисты источника отмечают, что значение напряжения при оверклокинге AMD Ryzen 5 7500F составило 1.26 В, а уровень энергопотребления — менее 120 Вт (против 75 Вт в стандартном режиме).

Подводя итог, можно отметить, что Ryzen 5 7500F при рекомендованном ценнике в $179 может стать отличным выбором для бережливого геймера — новинка опережает Core i5-13400 как по цене, так и по быстродействию, а в разгоне способна замахнуться даже на лавры Core i5-13600K, за который просят более чем на $100 больше (от $290 за F-версию).