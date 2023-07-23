Новинка практически не уступает Ryzen 5 7600.

Несколько дней назад стало известно о скором обновлении модельного ряда AMD — «на сцену» готовился выйти Ryzen 5 7500F, и сегодня наконец-то этот день настал: новинка появилась на официальном сайте AMD и была протестирована специалистами ряда изданий, в том числе QUASARZONE.

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Стоит напомнить, что настольный процессор AMD Ryzen 5 7500F весьма схож со своим «собратом» в лице Ryzen 5 7600, который до сего момента был «младшеньким» в линейке Ryzen 7000: новинка обладает 6 ядрами/12 потоками, 38 Мбайт кэш-памяти (L2+L3), поддержкой DDR5-5200 «из коробки», а также характеризуется уровнем TDP в 65 Вт.

Впрочем, некоторые отличия всё же есть: новая модель не наделена активной встроенной графической подсистемой (на что указывает суффикс «F» в названии), а её частоты снижены на 100 МГц, достигая значений в 3.7/5.0 ГГц в базовом/максимальном режимах.

При этом, если стартовая стоимость Ryzen 5 7600 составляла $229, то новая модель предлагается на $50 дешевле — CPU оценили в $179.

Помимо непосредственно «виновника торжества», исследователи взяли настольные процессоры Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X в паре с материнской платой ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, Ryzen 5 5600X в дуэте с системной платой Gigabyte X570S AORUS ELITE, а также модели противоборствующего лагеря — Intel Core i5-12400, Core i5-13400, Core i5-13500 и Core i5-13600K, работающие совместно с матплатой ASUS ROG Strix Z790-E Gaming.

Кроме того, для Socket AM5 использовались четыре модуля оперативной памяти G.SKILL DDR4-3800 (CL16) по 8 Гбайт каждый, а для остальных CPU — две «планки» G.SKILL DDR5-6000 (CL30) общим объёмом в 32 Гбайт.

В прикладных задачах и бенчмарках AMD Ryzen 5 7500F продемонстрировал практически идентичные Ryzen 5 7600 результаты, что помогло ему обогнать Core i5-13400 в Blender (+3.9 %) и HandBrake (+17.7 %).

В игровых приложениях при разрешении 1080p в разрезе средней кадровой частоты новинка уступила своему «собрату» всего пару процентов, ощутимо оторвавшись от своего предшественника в лице Ryzen 5 5600X (+13.6 %).

В противостоянии между новой моделью «красной команды» и конкурентами противоборствующего лагеря CPU от AMD оказался заметно сильней, обогнав не только Core i5-13400 (+13.4 %), но и его «старшего собрата», Core i5-13500 (+9.1 %).

Температурные показатели и «аппетиты» Ryzen 5 7500F также оказались весьма схожи с таковыми у Ryzen 5 7600 – пиковый нагрев CPU составил 72.5 °C при уровне энергопотребления в 92.3 Вт.

Источник изображений: QUASARZONE

Подводя итог, можно отметить, что Ryzen 5 7500F может стать новым «народным» любимчиком — при цене в $179 в играх и ряде задач он обходит более дорогие Core i5-13400 (от $210 за F-версию) и i5-13500 (от $250), при этом практически не уступая Ryzen 5 7600.