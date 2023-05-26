Фестиваль науки и искусства Geek Picnic 2023 пройдёт уже на этих выходных 27 и 28 мая в московском парке Остров Мечты. Вход в этот раз решили сделать свободным. Кратко о том, что нам приготовят в этом году - в материале.

Уже на этих выходных 27 и 28 мая в московском парке Остров Мечты (Южный Ландшафтный Парк) пройдет ставший ежегодным и уже не нуждающийся в представлении фестиваль Geek Picnic. Стоит отметить, что в этот раз вход на площадку решили сделать бесплатным и даже без предварительной регистрации.

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Традиционно, мероприятие будет носить познавательно-развлекательный характер, затрагивая темы от науки и ИТ, до косплея и комиксов с настолками. На данной площадке фестиваль будет проводиться впервые. В предыдущие годы он проходил в парке Красная Пресня, в Коломенском , парке Горького, а также на многих других не менее интересных московских площадках и локациях, включая Винзавод и даже большой речной теплоход. Также фестиваль практически каждый год проводился в Питере – городе, где он собственно и зародился впервые в 2011 году, а иногда посещал и другие города – Краснодар и даже Иерусалим.

В этом году заглавной темой фестиваля будет СЕТЬ в разных её проявлениях – нетворкинг, социальные сети, нейросети. Также во главу угла будут поставлены такие тематики, как системы дополненной реальности, разработка в ИТ, робо-искусство и геймдизайн, представлены различные стартапы. Площадка будет разделена на несколько тематических зон – лектории, арт-объекты, стартапы, аллея авторов, маркет, фудкорт, зона отдыха. Будет и ретроигровая зона от объединения любителей ретрокомпьютеров RetroTech Squad – можно будет на аутентичном железе поиграть в игры детства и в то, что нам тогда не было доступно. Будут также мастер классы по управлению и сборке-настройке квадрокоптеров от «Летающей робототехники». Вообще, будут активности, интересные для лиц всех возрастов и интересов.

По развлекательной части программа обещает быть как всегда насыщенной. Начиная от косплей-дефиле и маркета разных тематических вещей, традиционного для гик-фестивалей, до выступления диджеев и группы Filatov & Karas, которая станет музыкальным хедлайнером мероприятия.

Для любителей здорового образа жизни будут работать несколько тематических площадок, где можно будет, например, опробовать практики Цигун и многое другое. Одним из партнёров фестиваля станет смартфонный бренд realme – обещают ряд тематических конкурсов с призами.

В общем, будет очень много всего, поэтому крайне рекомендуют заранее изучить программу мероприятия на их официальном сайте https://geek-picnic.me/ .

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Фестиваль Geek Picnic 2023 будет проходить два дня - в субботу и воскресенье 27-28 мая с 12:00 до 21:00.