Судебный процесс по уголовному делу длился с апреля 2022 года, прокуратура запрашивала реальный срок в 9 лет. Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram о событиях вокруг мариупольского драматического театра.

реклама

Сегодня, 15 февраля 2023 года, Ленинским районным судом города Барнаула был вынесен приговор российской журналистке Марии Пономаренко, обвиняемой по статье о "военных фейках” (207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили посты в Telegram, где освещалась одна из версий трагедии в драматическом театре Мариуполя (полное официальное название - "Донецкий академический ордена Почета областной русский драматический театр"), согласно которой, здание театра, в котором на тот момент, предположительно, укрывались гражданские лица, было уничтожено, якобы, вследствие удара со стороны российских вооруженных сил. Суд же склоняется к версии о том, что мариупольский драмтеатр с целью провокации подорвали бойцы батальона “Азов”, признанного российскими властями террористическим движением и имеющего достаточно неоднозначную репутацию в целом. Стоит отметить, что тема с событиями вокруг драмтеатра Мариуполя, в любом случае, является весьма острой и спорной. Существует много разных версий произошедшего, зачастую, диаметрально противоположных по части того, какая из сторон конфликта виновата в случившемся и что на самом деле произошло.

Так или иначе, Марию Пономаренко приговорили к наказанию в виде реального срока - 6 лет в колонии, а также наложили запрет на осуществление журналистской деятельности сроком ещё на 5 лет. Ранее прокурор запрашивал наказание в виде 9 лет лишения свободы. В СИЗО Марию поместили ещё в апреле 2022 года, в июле 2022 года её направляли в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Там, с её слов, ей проводили медицинские процедуры без её согласия, в ходе которых делали инъекции “неизвестной субстанцией, которая должна была успокаивать”. Сам процесс проведения процедур она описывала так: “Трое парней, фсиновцев, держат руки и ноги, прижимают к кровати, а медсестра колет”.

За день до оглашения приговора, 14 февраля 2023 года, в своём последнем слове Мария Пономаренко отметила, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей, а также спрашивала у собравшихся: “На каком основании ко мне применяется военная цензура, если войны нет, а идёт спецоперация?”. Также она отметила и то, что сочувствует всем жертвам этого вооружённого конфликта.

Фотография с заседания суда по оглашению приговора 15.02.2023. На импровизированном бейдже изображена звезда Давида со словами "Оппозиционерка Патриотка Пацифистка"

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

В любом случае, от себя хочется пожелать Марии досрочного освобождения из мест лишения свободы и дальнейшего продолжения журналистской деятельности, руководствуясь принципами объективности. Ранее я уже писал о том, что даже известный “пропагандист” Дмитрий Киселёв выступил принципиально против давления на представителей СМИ по политическим мотивам , отметив то, что: “Сейчас можно любого (журналиста) взять и арестовать. И так же мы будем выходить в поддержку каждого из Вас и тех, кто арестован”. Тогда поводом для акции протеста в виде небольшого митинга под стенами латвийского посольства послужило задержание российского журналиста Марата Касема в Латвии с последующим помещением в тюрьму города Риги по обвинению в шпионаже и нарушению санкций Евросоюза против России . Интересно, выйдут-ли снова Дмитрий Киселёв и члены его редакции с плакатами и лозунгами “Хватит травить журналистов!” на улицы Москвы?



Источники: Telegram-канал издания RusNews ( https://t.me/smirusnews ); сайт РИА Новости

В случае выявления фактических ошибок и неточностей в материале прошу написать об этом в комментариях!