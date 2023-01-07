За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Удивительное зрелище могли наблюдать случайные прохожие в пятницу 6 января в центре Москвы у посольства Латвии, что расположено недалеко от Чистых Прудов. Там прошёл немногочисленный (а других сейчас почти и не бывает) митинг против политического преследования журналистов и в поддержку свободы слова. Но самым удивительным было даже не это, а то, что хедлайнером мероприятия стал сам Дмитрий Киселёв - эксцентричный и достаточно одиозный российский журналист, ставший героем мема “Совпадение? Не думаю!” за свою коронную фразу. В руках у него был плакат со словами "Руки прочь от российских журналистов!". Всего в митинге принимало участие примерно два десятка человек, что едва ли больше количества снимавших происходящее репортёров и случайно проходивших мимо людей. Впрочем, это вполне характерная картинка в реалиях XXI века. Насколько мне известно, мероприятие прошло мирно и не закончилось для участников в одном из столичных отделений. Тем не менее, большинство из собравшихся, преимущественно молодых парней, всё же захотели остаться анонимными, воспользовавшись относительно законным “лайфхаком” - надев на лица медицинские маски. Видимо, на всякий случай. Действующие положения запрещают скрывать лица во время массовых мероприятий, однако, в силу эпидемиологической обстановки, остаётся такая лазейка.

реклама

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Место у латвийского посольства было выбрано не случайно, ведь формальным поводом для проведения небольшой протестной акции стал случай с Маратом Касемом, шеф-редактором новостного агентства “Sputnik Литва”, которого 5 января задержали в Латвии по обвинению в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза против России , а затем поместили в центральную тюрьму Риги. Sputnik представляет из себя медиагруппу, подчиняющуюся международному информационному агентству "Россия Сегодня" (бывшее “РИА Новости"), при этом входящие в состав "Спутника" ресурсы ориентированы на зарубежную аудиторию и вещают на разных языках мира. Однако, в ряде стран данные ресурсы признаны нежелательными со стороны местных органов власти. В общем, всё по классике, ничего нового. Стоит отметить, что генеральным директором агентства “Россия Сегодня” в настоящий момент является Дмитрий Киселёв.

реклама

Митинг не был заранее анонсирован широкой общественности. Судя по всему, в нём принимали участие коллеги Киселёва по “России Сегодня”, также о его проведении узнали репортёры крупнейших СМИ, чьи съёмочные группы оперативно приехали на место. Собравшиеся многократно скандировали лозунг “Хватит травить журналистов!”. Наконец, слово взял сам Киселёв: “Сейчас можно любого взять и арестовать. И так же мы будем выходить в поддержку каждого из вас и тех, кто арестован». А выходить, судя по всему, придётся ещё не раз и не два. Интересующиеся могут самостоятельно узнать много историй давления на СМИ, неправомерных задержаний и преследования журналистов со стороны государства, подобных той, в которую попал Марат Касем в Риге, просто введя соответствующие запросы в поисковике Google. И за последнее время таких случаев становится всё больше, при том, в самой России проблема давления на СМИ также очень актуальна. Поэтому стоит выразить благодарность Киселёву и всем собравшимся, что они нашли удобный повод для того, чтобы лишний раз напомнить обществу об этом. Ведь журналист, добросовестно выполняя свой профессиональный и гражданский долг, часто сам рискует оказаться весьма уязвимым перед теми, кому его деятельность оказалась “поперёк горла” и у кого есть необходимый “административный ресурс”. Вспомнить хотя бы историю Ивана Голунова в качестве хрестоматийного примера.

От себя добавлю, что свобода слова и независимость СМИ (в той или иной степени) - это общемировая проблема, выходящая далеко за рамки России, Латвии и остального постсоветского пространства. Лично я считаю, что каждый блогер и журналист, должен иметь гражданскую позицию и право на своё субъективное мнение, однако, в своей деятельности стараться быть объективным и непредвзятым настолько, насколько это возможно.