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Школьники провели акцию протеста перед зданием МИД во время визита посла США Линн Трейси
Визит в МИД нового посла США в России Линн Трейси сопровождался акцией протеста полусотни школьников и студентов, пришедших с антиамериканскими плакатами к входу в здание.
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Новый посол Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси 30 января посетила здание Министерства Иностранных Дел в Москве. Целью визита была передача копий верительных грамот, также сообщается о встрече посла с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, фотография, подтверждающая это уже предоставлена американской дипмиссией.

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Авторитетные издания отмечают и тот факт, что госпожа Трейси стала первой в истории женщиной, занимающей данную должность, которая фактически существует с 1780 года, когда в Российскую Империю был направлен официальный представитель Соединённых Штатов Америки Френсис Дейна. Линн Трейси, чьи полномочия были утверждены сенатом США ещё в декабре, прибыла в Россию в последних числах января, сменив на этом посту своего предшественника Джона Салливана, покинувшего страну в сентябре прошлого года.

Возможно, данный визит остался бы мало кому интересным протокольным мероприятием, но у здания МИДа нового посла поджидало порядка полусотни лиц явно старшего школьного и младшего студенческого возраста, устроивших митинг с плакатами антиамериканского содержания. Разные издания приводят цифру в два десятка молодых людей, но лично я насчитал их не менее пятидесяти, что легко можно проверить по видеозаписи, опубликованной в официальном Telegram-канале “РИА Новости”. Содержание плакатов было весьма резким, среди прочего можно отметить многочисленные изображения перечёркнутых флагов США, несколько плакатов с надписями “Америка - страна террорист”, “США - спонсор терроризма”, а также “Вы сеете смерть!”, “Армия США - орудие агрессии и разбоя”, “Ваши танки убивают мирное население”, “Абрамсы и Тигры горят одинаково”, “Зачем взорвали северный поток?”, “Приехала зарабатывать на смерти” и ещё что-то там про Байдена менее разборчиво, но явно не лестное.

И не стоит думать, что для Трейси содержание плакатов останется тайной, как для большинства из нас китайская грамота - до этого она уже работала в российской дипмиссии и хорошо знает русский язык. И это только полбеды, ведь вся эта история крайне странная сразу по нескольким причинам (я уже не говорю о том, что школьникам до определённого возраста не следует лезть в большую политику уровнем выше муниципалитета). Скорее всего, данный перфоманс был хорошо, очень хорошо спланирован и за его организацией стояли не сами 15-17 летние подростки. Акция готовилась заранее, а юноши знали о точном времени приезда посла в МИД, где она пробыла всего около получаса. Возникает вопрос - откуда? Из открытых источников было известно только то, что её визит туда состоится на этой неделе (если я не прав и где-то публиковали более точную дату и время - прошу меня поправить в комментариях). На этом фоне также интересно выглядит и то, что к демонстрантам не были применены жёсткие силовые методы воздействия с целью пресечения правонарушения и последующего наказания, что вообще, очень странно по меркам нынешней Москвы, особенно с учётом места проведения акции, которая явно не могла быть согласованной - а это буквально крыльцо Министерства Иностранных Дел! При всём при этом, на месте присутствовало как минимум несколько сотрудников Росгвардии, чьи действия ограничились организацией “коридора”, по которому посол прошла от машины до входа в здание и обратно до дверей автомобиля, достаточно быстро уехав с места. В итоге дежурившим на месте журналистам не удалось задать ей интересующие вопросы. Вышло, мягко говоря, не совсем удобно как-то.

Тут стоит отметить, что согласно последним изменениям Федерального закона 54-ФЗ, принятым в прошлом году, проведение публичных мероприятий, таких, как митинги, шествия и демонстрации, не допускается вблизи зданий органов публичной власти и территориях, непосредственно прилегающих к ним. Думаю, что площадка у входа в здание МИД вполне походит под это формальное определение.

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Как отмечает американская дипломатическая миссия, Линн Трейси своей целью на занимаемом посту ставит налаживание диалога между США и Россией с учетом складывающихся в последнее время непростых отношений между двумя нашими странами. Однако, как видим, некоторые московские школьники к конструктивному диалогу с Вашингтоном оказались ещё не готовы и предпочитают язык наиболее жестких ультиматумов, вместо того, чтобы чертить очередные красные линии на полях своих тетрадей.

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