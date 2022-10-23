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Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
Разбираемся в нюансах весьма запутанного административного дела по статье "о демонстрации нацистской символики".
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Дикая по своей абсурдности история произошла на этой неделе с московским муниципальным депутатом Василием Дикарёвым. Помните, не так давно я писал про одного незадачливого косплеера, который нажил себе проблем с правоохранителями якобы за “публичную демонстрацию нацистской символики” в московском метро? И в этот раз мы снова имеем дело с обвинениями по всё той же статье 20.3 КоАП, что уже начинает откровенно пугать, ведь обстоятельства, при которых произошло “нарушение”, весьма нелепые.

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Василий Дикарёв. Фото с официальной страницы депутата

История берёт своё начало в далеком 2014 году, когда Василий Дикарёв, нынешний депутат от московского муниципального округа Якиманка, ничего не подозревая, репостнул себе на страницу ВКонтакте фильм “Солярис” Андрея Тарковского, выложенный другим пользователем данной соцсети. Фильм 1972 года и его можно абсолютно бесплатно, без регистрации и СМС, посмотреть, к примеру, на официальном канале “Мосфильма” на YouTube, как и “Сталкер”. Но неприятности подкрались оттуда, откуда их не ждали. Дело в том, что любитель кино, изначально выложивший у себя на странице данный шедевр, несколько позже решил сменить свою аватарку на изображение одного из персонажей фильма “Список Шиндлера” - немецкого военного преступника Амона Леопольда Гёта в исполнении актёра Рэйфа Файнса, облаченного в соответствующий образу костюм с характерной нацистской атрибутикой, запрещённой к публичной демонстрации в нашей стране. Таким вот опосредованным образом, эта самая “атрибутика”, даже не сразу, а лишь спустя некоторое время после репоста фильма “Солярис”, и появилась на странице муниципального депутата Дикарева. Вполне возможно, что он даже не знал об этом.

Зато о столь досадном недоразумении каким-то образом прознали правоохранительные органы. Может быть, сами под лупой изучали личную страницу депутата, может и кто-то из “доброжелателей” любезно подсказал о таком грубом нарушении норм закона и морали, но дальнейшие злоключения московского депутата Дикарёва описывает в своём официальном телеграм-канале глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, а я же, сославшись на первоисточник, приведу лишь краткую выжимку из ряда постов.

Василий Дикарёв и Андрей Морев на встрече с жителями района Якиманка в июне 2021 года. Фото с официального сайта московского отделения партии "Яблоко"

О сгустившихся вокруг себя тучах муниципальный депутат Василий Дикарёв узнал 17 октября, когда он был задержан на Ленинградском вокзале, откуда планировал ехать на научную конференцию в Питер. В итоге вместо конференции пришлось ехать в ОМВД Таганский, где депутата оставили до утра. Утром на Дикарёва составили протокол и повезли в Таганский суд, но судья Андрей Потапов “завернул” дело из-за “многочисленных нарушений при составлении протокола” (цитирую Андрея Морева). Так, по материалам административного дела не было установлено, что Дикарев сам размещал фотографию актера в нацистской форме на своей странице ВКонтакте, также как и неизвестно было то, когда другой пользователь, выложивший фильм, который репостнул депутат, успел сменить свой старый аватар на содержащий запрещённую символику. Помимо прочего, судья отметил и то, что в протоколе не зафиксировано конкретное время и место совершения правонарушения, заключив, что «изложенное свидетельствует о существенном нарушении требований КоАП РФ, что не позволяет правильно рассмотреть дело об административном правонарушении». При этом Дикарева не отпустили из зала суда, а снова вернули в ОМВД Таганский для уточнения всех этих обстоятельств и внесения их в протокол по делу. В итоге московский депутат Дикарёв провел ещё одну ночь в застенках ОМВД Таганский.

Василий Дикарёв ждет начала заседания в Таганском суде. Фото из телеграм-канала Андрея Морева

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Повторное рассмотрение административного дела по статье 20.3 КоАП назначили на следующий день в Замоскворецком районном суде, где судья Юлия Варанкина присудила Дикарёву штраф в символическую по нынешним временам одну тысячу рублей. Тут Андрей Морев обвиняет судью в нежелании разбираться в обстоятельствах дела, но отмечает, что вынесенное решение всё же лучше, чем арест. По имеющейся информации, именно Варанкина в июле этого года арестовывала самого Морева на 15 суток по всё той-же злосчастной статье 20.3 КоАП за “демонстрацию экстремистской символики” после того, как какие-то шутники (прим. автора - я сейчас просто избегаю ненормативной лексики) наклеили на стекло автомобиля общественного деятеля стикер с символикой так называемого “Умного Голосования” - одного из признанных запрещёнными проектов Навального, о чем незамедлительно стало известно полиции.

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#суд #закон #право #экстремизм #андрей морев #василий дикарев #депутат дикарев #нацизм #омвд таганский #якиманка
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