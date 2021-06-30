HP заявила поддержку Windows 11 актуальными моделями своих ноутбуков и ПК
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Новейшая Windows 11, уже представленная официально, пока вызывает ряд обоснованных опасений у потенциальных будущих пользователей. Одним из таких опасений является то, что данная ОС предъявляет порой весьма специфические требования к аппаратному обеспечению ПК. Во всяком случае, пока речь идет о предварительных данных и утекшей в свободный доступ ранней сборке ОС, а какова будет реальная ситуация на релизе – уже другой вопрос. Зато оптимистичные новости пришли со стороны компании HP, заявившей о том, что установку новейшей операционной системы от Microsoft будут поддерживать все модели ПК и ноутбуков из актуальных продуктовых линеек компании, официально доступные в продаже на данный момент и работающие под управлением Windows 10. Само собой, обновление до Windows 11 станет доступно во второй половине 2021 года.
Интересным фактом можно назвать то, что вице-президент по работе с партнерами Microsoft - производителями устройств, Николь Дезен подчеркнула, что плотное сотрудничество компании из Редмонда с HP и полученный в процессе совместной работы фидбек позволил лучше распланировать кампанию по выпуску очередной версии Windows, в том числе и учитывая появление новых продуктов от HP на рынке, поддерживающих работу с Windows 11. Просто привожу цитату, опубликованную в официальном пресс-релизе компании HP на этот счёт: «Мы с нетерпением ждем, когда HP представит свои новые модели, которые раскроют все преимущества Windows 11 и предложат новые возможности для наших общих клиентов по всему миру». Так вот.
Если говорить более конкретно, то поддержку Windows 11 получат актуальные и все более новые модели линеек Spectre, Envy, Pavillion, рассчитанные, в первую очередь, на создателей мультимедиа-контента. Для них переход на Windows 11 предложит улучшение работы ряда привычных технологий, включая возможности голосового набора, использование стилуса и более интуитивные жесты при работе с сенсорной панелью.
Игровые суббренды компании HP, а именно - OMEN и Victus, тоже не обойдут нововведения, доступные с установкой новой ОС. А именно – обещают улучшенный игровой опыт в виде оптимизации графической производительности в DirectX 12, естественно, если данная технология поддерживается аппаратно и при наличии соответствующих драйверов под "железо", совместимых с новой версией ОС. Также заявлено улучшенное время загрузки игровых локаций при использовании твердотельного накопителя NVMe SSD с минимальной скоростью чтения 2,5 ГБ/с и расширенный цветовой диапазон выводимой на дисплей картинки за счет применения технологий Direct Storage и Auto HDR соответственно.
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Некоторые решения для создания рабочих и учебных сред из линеек HP Elite и HP Pro получат расширенные возможности для совместной работы благодаря интеграции в новую ОС Microsoft Teams, Snap Assist и Extend Screen Memory, а также новые возможности для централизованного удаленного администрирования. Решения для создания контента линейки HP Z (например, модель HP ZBook Studio G8) получат улучшенную поддержку работы со стилусом в виде нового меню настроек его работы в различных приложениях.
Если у Вас есть ПК или ноутбук HP, выпущенные компанией ранее, и Вы хотите проверить их совместимость с Windows 11, сделать это можно по ссылке: https://www.hp.com/us-en/software/microsoft-windows-11.html
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