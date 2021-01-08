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Обзор и тест флешки Kingston DataTraveler 100 на 128 ГБ

В данном обзоре я протестировал USB 3.0 флешку Kingston DataTraveler 100 на 128 Гб и узнал, как быстро происходит запись и чтение данных.
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Недавно у меня в доме появилась очередная флешка - Kingston DataTraveler 100 на 128 Гб, и я, как водится, решил между делом прогнать её через популярную тестовую утилитку CrystalDiskMark 8, а заодно и сделать этот небольшой обзор. Сразу предупреждаю - следующие два абзаца носят субъективно-факультативный характер, поэтому читать их или пропустить и сразу перейти к результатам тестов накопителя - дело сугубо Ваше.

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Начнём с краткой предыстории покупки и мотивации моего выбора: решил прикупить новую флешку большого объёма для того, чтобы записывать на неё фильмы и различные передачи, скачанные и Интернета, а отец мог их смотреть на своем ТВ Sony Bravia, поддерживающем воспроизведение различного мультимедиаконтента с USB носителей. Сразу скажу, что от использования внешнего жесткого диска мы быстро отказались - объём в почти 1 Тб на деле оказался сильно излишним, да и с использованием HDD связаны некоторые проблемы: он относительно большой, его надо класть рядом с телевизором, в то время, как флешка спокойно торчит себе в USB порте и абсолютно не мешает, он требует бережного обращения. К тому же, из за того, что напряжение на порте USB телевизора присутствует постоянно, шпиндель харда постоянно вращался, наматывая лишние обороты вхолостую в режиме простоя и даже когда ТВ находился в выключенном состоянии, а соответственно - медленно, но верно вырабатывался физический ресурс работы накопителя. Одним словом, я решил остановиться на варианте с флешками, благо сейчас уже доступно много моделей впечатляющего объёма за адекватные деньги и от хороших производителей. 

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Решил брать накопитель на 128 ГБ - модели на 256 ГБ пока ещё относительно дорогие, а 128 ГБ - это уже тот объём, с которого начинаются внешние SSD диски. С объёмом определился быстро, а что с остальным? Поддержка USB 3.0 и выше - чтобы фильмы и передачи в хорошем качестве переписывались быстрее с компа на накопитель. Сразу говорю - дизайн накопителя для меня имел весьма большое значение, наряду с характеристиками. В данном случае нужна была флешка, которая будет хорошо смотреться будучи подключенной к телевизору даже посредством небольшого кабеля-удлинителя и лежа по соседству с ним, её корпус должен быть лаконичным, черным, не марким, прочным, относительно крупным, чтобы не терялась. Важный момент касательно эргономики: крайне желательно отсутствие колпачка, при этом выдвижной штекер должен надежно фиксироваться, чтобы не убираться самопроизвольно при попытке подключить флешку к относительно тугому порту на телевизоре. Само собой, коннектор должен быть стандартной формы, что обеспечивает механическую прочность и плотное прилегание контактных групп. И последнее, но не менее важное - производитель. Никаких мало известных контор, только Transcend, SanDisk, Kingston и так далее. Благо с этим всё просто: малоизвестные конторы, представленные в российских торговых сетях, на данный момент освоили производство флешек объемом не более 32 Гб включительно, ну, может быть, 64 Гб - максимум. В соответствии со всеми вышеперечисленными требованиями, мой выбор пал на Kinston DataTraveler 100 (индекс модели DT100G3/128Gb), цена на которую в ближайшем магазине электроники тоже оказалась весьма адекватной по сравнению с аналогичными моделями на 32 Гб и 64 Гб, а также аналогами на 128 Гб от других производителей, составив чуть менее 1500 рублей.

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У данной флешки брутальный дизайн со сдвижным элементом, защищающим собой коннектор USB классической формы с металлическим защитным кожухом, корпус самой флешки выполнен из приятного на ощупь матового чёрного пластика. Подключив к ПК с Windows 10 обнаружил, что флешка изначально расформатирована в системе FAT 32, а если форматировать самостоятельно через стандартные средства ОС, то предлагают два варианта - NTFS и exFAT. Из них я выберу последний, так как операционные системы моих домашних ПК и сам телевизор Sony Bravia поддерживают работу с exFAT, а в отличие от NTFS работа с данной файловой системой не так быстро сокращает ресурс флешки, при этом позволяя записывать видеофайлы большого объёма, чего не позволяет стоящая по умолчанию FAT 32. Реальный доступный объём накопителя составил 115 Гб, а одна из программок, которые я использую для диагностики, "ремонта" и обслуживания флешек показала, что используется контроллер Phison PS2309. Если это кому-то вдруг будет интересно.

Флешка в закрытом положении. Название модели и логотип бренда Kingston, обратите внимание на переливающуюся надпись с указанием объёма - одна из степеней защиты от подделок и перемаркировок под больший объём

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Флешка в открытом положении коннектора. На всякий случай, модель и объём дополнительно выгравированы на коннекторе

С обратной стороны надпись Kingston на сдвигающемся элементе

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Ну и, наконец - тесты скорости чтения-записи. Тестировал в 64-битном CrystalDiskMark 8.0.0. Кто-то может быть не согласен с объективностью результатов, полученных в данной тестовой программе, но я считаю это вполне объективным методом, так как программа популярная и эти результаты легко можно сравнить с результатами, полученными в ней другими флешками.

Для начала, я прогнал тест в системе FAT32. Может кому интересно, как данный накопитель будет работать на старом компе с Windows XP... ну, а вдруг? Хотя там раскрыть потенциал всё равно не даст низкая скорость работы системы в целом и, скорее всего, наличие только портов USB 2.0. Интересно это будет только тем, кто использует флешку и со своим новым ПК и иногда перекидывает что-нибудь с неё на старую машинку.

Прогнав пятикратно тестовые файлы объёмом от 256 Мб до 16 Гб, получил результаты:

Как видим, максимальная скорость в последовательном чтении составила 116,25 Мб/с, но при записи более 2 Гб данных она не поднималась выше 100 Мб/с, максимально снизившись на объёме 4 Гб до 81,55 Мб/с. Скорость записи составляла 45,5 Мб/с для объёмов до 2 Гб включительно, а при больших объёмах снизилась до 40 Мб/с.

Далее флешку переформатировал в желаемый exFAT и повторил тест уже в нём. Мелкие объёмы до 1 Гб решил уже не тестировать, в силу отсутствия практического смысла в этом - на USB 3.0 такие файлы пишутся и так очень быстро. Тестировал на объёмах от 1 Гб до 16 Гб включительно со всеми доступными промежуточными значениями:

В exFAT флешка стабильно выдавала скорость последовательного чтения 112 Мб/с и последовательной записи 67,2 Мб/с для файлов от 1 Гб до 8 Гб, только на 16 Гб скорость просела чуть ниже 100 Мб/с для чтения и до 40,6 Мб/с для записи.

На этом тест в утилите CrystalMark я закончил и начал реальную проверку скорости записи видеофайлов. В данном случае, всё зависело от... случая.  Иногда одни и те же файлы писались один раз скоростью в 104-105 Мб/с, другой - уже 80-86 Мб/с и с периодическими резкими падениями скорости, а в некоторых случаях график рисовал аккуратную "пилу" с пиками на тех же 80-86 Мб/с и циклическим падением до 20-30 Мб/с. Что лишь в очередной раз наглядно демонстрирует, насколько результаты тестов порой расходятся с реальным опытом. Однако, на основании этого всего можно провести примерное сравнение с другими моделями флешек.

Стабильно идет запись со скоростью 105 Мб/с

Другой видеофайл тоже выдает 104-105 Мб/с

Одна из повторных попыток записи того же файла, что и в предыдущем примере - видим не более 81-82 Мб/с стабильно, а потом начинаются циклические падения скорости почти до нуля с плавным разгоном до 81-82 Мб/с и последующим после этого падением снова

Подведу итог: я полностью доволен покупкой флешки Kingston DataTraveler 100 на 128 Гб, свою цену в 1500 рублей она оправдывает полностью. Добротный крепкий корпус из черного не царапающегося матового пластика, удобная бесколпачковая конструкция защиты разъёма, поддержка USB 3.0, пусть не рекордная, но весьма неплохая скорость работы и пять лет гарантии, которую даёт производитель.

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