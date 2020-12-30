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ZTE RedMagic 5s - новый игровой смартфон на российском рынке

Компания ZTE объявила начало продаж игрового флагманского смартфона RedMagic 5s на российском рынке. Помимо геймерского дизайна у новинки есть жидкостная система охлаждения, дополнительные сенсорные триггеры, основная камера на 64 Мп и поддержка работы в сетях 5G.
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Компания ZTE планирует прочно обосноваться в нише игровых смартфонов, начав продажи на российском рынке RedMagic 5s, представленного ранее в других регионах. Относящийся к суббренду RedMagic смартфон поддерживает работу в сетях 5G, имеет жидкостную систему охлаждения компонентов, светодиодную подсветку, а также дополнительные сенсорные органы управления, специально созданные для игр.

Дисплей смартфона диагональю 6,55 дюйма выполнен по технологии AMOLED и имеет разрешение FullHD, поддерживается частота обновления экрана 144 Гц, соотношение сторон составляет 19,5:9. Имеется возможность очень гибко настраивать уровень яркости. Сканер отпечатка пальца интегрирован непосредственно в дисплей.

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Сердцем RedMagic 5s стал мобильный чип Qualcomm Snapdragon 865, работающий на частотах до 2800 МГц, используется GPU Adreno 650. Что касается эффективности вышеупомянутой системы жидкостного охлаждения, то производитель заявляет, что её использование позволило снизить температуру чипа на шестнадцать градусов. Объём оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляет 8 ГБ. Встроенный накопитель имеет объём 128 ГБ, используется память стандарта UFS 3.1. В смартфоне установлен аккумулятор на 4500 мАч поддерживающий технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 при использовании зарядного устройства мощностью 18 Ватт.

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Специально для повышения удобства и улучшения управления в играх был реализован тачскрин с частотой опроса 240 Гц и дополнительные сенсорные триггеры на боковой грани, на которые удобно нажимать указательными пальцами: их частота опроса составляет 320 Гц, при этом, задержка срабатывания составляет менее 2 мс. Игровой функционал смартфона подлежит гибкой настройке через предустановленное приложение Game Space.

А вот что насчет камер, то тут всё весьма неоднозначно. Основной модуль от Sony имеет разрешение матрицы 64 Мп, имеются также модуль с широкоугольным объективом с углом обзора 120 градусов и весьма скромной матрицей на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп для съёмки мелких объектов вблизи. Поддерживается режим ночной съемки. Разрешение фронталки составляет также весьма скромные 8 Мп. В целом, для аппарата такого ценового сегмента, это весьма и весьма скромно (не считая главный модуль на 64 Мп), но, видимо, основной упор производитель всё же сделал на производительность в играх и игровой функционал.

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Да, смартфон RedMagic 5s - решение не из бюджетных, его цена составляет около 50 000 рублей, на момент публикации заметки он уже должен быть доступен в магазинах сотовой связи "Связной" и некоторых онлайн-магазинах. Само собой, за такую цену в наличии будут NFC и другие неотъемлемые атрибуты смартфонов данной ценовой категории.

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Теги

смартфоны смартфон qualcomm zte snapdragon 865 adreno 650 redmagic 5s игровой смартфон
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