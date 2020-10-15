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Вьетнамский бренд Vsmart в скором времени намерен представить на российском рынке новый смартфон Vsmart Aris Pro, отличающийся наличием подэкранной фронтальной камеры (CUD). Да, никаких челок и рамок, камера скрыта за дисплеем и снимает непосредственно через него. Сообщается, что во многом это стало возможным за счет использования программных алгоритмов, а не только хитрой оптики. И это является основным отличием от базовой модели Vsmart Aris, у которой имеется каплевидный вырез в дисплее, и которая на нашем рынке пока не представлена, да и не известно, будет ли представлена в дальнейшем. Помимо этого, у версии Aris Pro был увеличен объем оперативной и встроенной памяти с базовых 6/64 ГБ до 8/128 ГБ.

В остальном, характеристики следующие: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 730, работающий на частоте 2,2 ГГц, разрешение основной камеры составляет 64 МП, помимо неё имеются три дополнительных модуля: широкоугольный и телеобъектив на 8 МП, а также модуль для макросъёмки на 2 МП. Разрешение фронтальной подэкранной CUD-камеры составляет 20 МП. Работать смартфон будет на Android 10 с графической оболочкой VOS 3.0, вносящей минимум изменений в оригинальный интерфейс системы.

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Дисплей диагональю 6,4 дюйма выполнен по технологии AMOLED, имеет разрешение FullHD+ (1080x2400 пикселей) при соотношении сторон 19,5:9. Физические размеры смартфона составляют 156x75x8,5 мм при весе 178 г. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается фирменная технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 при мощности 18 Ватт. Смартфон имеет разъём USB типа C. Cканер отпечатка пальца объединен с кнопкой включения смартфона, что является одним из наиболее удобных вариантов и выигрывает по скорости и точности срабатывания у сканеров, интегрированных в дисплей.

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А вот чего новинке явно не хватает, так это наличия многострадального модуля NFC. Почему многострадального? Потому что его нет практически ни на одном смартфоне от данного вьетнамского бренда, за исключением представленного недавно Vsmart Joy 3+ . Что характерно, являющегося намного более бюджетным решением, чем флагманский Vsmart Aris Pro.

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Согласно некоторым источникам, Aris Pro появится в продаже до конца октября этого года и будет стоить около $400 или даже менее. В пересчете на рубли по актуальному курсу, разумеется. Смартфон будет доступен в трех цветах: Aurora Green (цвета морской волны), Eclipse Grey (темно-серый) или Supernova Champagne (золотисто-коричневый, уникальный для версии Aris Pro).

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