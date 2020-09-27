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На минувшей неделе компания ASUS представила в России новую модель умных часов под названием ASUS VivoWatch SP. Новинка выполнена в форм-факторе классических наручных часов, а её характерной особенностью является наличие ряда полезных функций, которые помогают пользователю заботиться о своем здоровье и отслеживать изменения основных параметров функционирования организма.

VivoWatch SP умеют измерять частоту сердечных сокращений, уровень физической активности и стресса, качество и продолжительность сна, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление благодаря примененным в них электрокардиографическим (ЭКГ) и фотоплетизмографическим (ФПГ) датчикам. Так, благодаря наличию электрокардиографического датчика стало возможным за одну минуту измерить симпатическую и парасимпатическую реакции организма, определив ряд индексов, на основе которых проводится анализ того, как организм справляется со стрессовой нагрузкой, а уровень стресса определяется по изменениям частоты сердцебиения на протяжении дня. Специальный алгоритм HealthAI анализирует данные и составляет индивидуальные рекомендации для пользователя, а подробную информацию с часов можно просмотреть в удобной форме через приложение для смартфона ASUS HealthConnect.

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Помимо этого, есть и богатый спортивный функционал. Так, благодаря датчику GPS часы могут точно измерить пройденное расстояние и скорость ходьбы, бега или езды на велосипеде, альтиметр позволяет определить высоту над уровнем моря при восхождении в горы. Есть и стандартная функция подсчета пройденных шагов. Определяя уровень содержания кислорода в крови, часы напомнят пользователю о том, когда стоит сделать перерыв на отдых при активных тренировках.

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Так как корпус часов, как уже говорилось выше, выполнен в форм-факторе классических наручных часов, на нем расположен круглый дисплей, для которого доступны несколько визуализаций циферблата на выбор , в том числе, и имитирующих настоящий аналоговый циферблат со стрелками. Дополнительный простор для кастомизации внешнего вида часов под индивидуальный стиль пользователя дает возможность сменить стандартный ремешок на любой другой, подходящий по размерам и конфигурации посадочных мест. Заявлена защита от попадания воды внутрь корпуса, соответствующая стандарту "50 м". Я бы не советовал нырять в данных часах на такую глубину с аквалангом (кому интересно - погуглите, что означают данные стандарты, характеризующие водонепроницаемость наручных часов), но вот попадание под ливень и плавание в бассейне VivoWatch SP выдержать должны без вреда. В экономичном режиме часы способны проработать до двух недель без подзарядки.

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