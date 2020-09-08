ASUS представила игровой монитор ROG Swift 360 Hz (PG259QNR) с частотой обновления 360 Гц
реклама
Принадлежащий небезызвестной компании ASUS игровой бренд Republic of Gamers (ROG) представил игровой монитор ROG Swift 360 Hz (PG259QNR). Диагональ монитора составляет 24,5 дюйма, он оснащен матрицей, выполненной по технологии Fast IPS с разрешением 1920x1080 пикселей, что соответствует стандарту FullHD, при этом, частота обновления достигает рекордных 360 Гц, а время отклика - всего 1 мс в тесте GTG (что в четыре раза быстрее, чем могут обеспечить мониторы, основанные на обычных IPS-матрицах)...
"Так, я про это кажется уже читал неделю назад!" - скажет внимательный читатель моего блога и почти не ошибётся. А вот и ссылка на причину столь сильного дежа-вю:
https://overclockers.ru/blog/iKutuzoff/show/40954/igrovoj-monitor-s-rekordnoj-chastotoj-obnovleniya-360-gc-asus-rog-swift-360hz-pg259qn-skoro-poyavitsya-v-prodazhe.
Но на самом деле, всё просто: ROG Swift 360 Hz (PG259QNR) является слегка усовершенствованной версией модели ROG Swift (PG259QN), но с добавлением пары интересных опций, ориентированных на самых хардкорных геймеров и профессиональных киберспортсменов. Появившаяся в конце индекса модели буква "R" обозначает добавленную поддержку технологии Reflex Latency Analyzer. Данная технология измеряет параметр задержки ввода, а именно - время, которое проходит между действием игрока и отображением его на экране. Это позволит иметь объективное представление как о реальном быстродействии ПК и скорости сетевого подключения (в случае с онлайн-играми), так и о том, насколько возможности "железа" замедляют реакцию геймера в игре.
реклама
Но это - не единственное отличие модели с индексом PG259QNR от PG259QN. PG259QNR комплектуется специальным настольным кронштейном ROG Desk Mount Kit, позволяющим закрепить монитор на крае стола при помощи зажима, что позволяет экономить место на столе и более гибко конфигурировать игровой сетап.
Продажи ROG Swift 360 Hz (PG259QNR) на российском рынке стартуют в четвертом квартале 2020 года, в то время, как модель ROG Swift 360 Hz (PG259QN) станет доступна уже в сентябре.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила