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Игровой монитор с рекордной частотой обновления 360 Гц ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN скоро появится в продаже

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Геймерский бренд Republic of Gamers компании ASUS представил игровой монитор ROG Swift 360Hz PG259QN, обладающий рекордно высокой частотой обновления экрана 360 Гц и временем отклика 1 мс (GTG). В продажу новинка поступит уже в сентябре. Ориентировочная розничная цена составит $700. ROG Swift 360Hz позиционируется как ультимативное решение для киберспорта и сетевых шутеров. Матовая матрица диагональю 24,5 дюйма выполнена по технологии Fast IPS, разрешение составляет 1920x1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD. Имеется встроенный чип для поддержки технологии NVIDIA G-SYNC, обеспечивающей плавность картинки, поддерживается стандарт HDR10. Помимо этого, присутствуют такие технологии, как Variable Overdrive и VRR (переменная частота обновления экрана). Интересным решением стало то, что в ROG Swift 360Hz PG259QN применяется крупный радиатор для рассеивания тепла и предотвращения перегрева во время долгой работы.

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V-образная подставка экономит место на столе, имеется возможность регулировки по высоте в диапазоне 120 мм, а также по наклону и повороту в двух плоскостях. Крепится подставка посредством стандартного крепления VESA 100x100 мм. Общий вес монитора с подставкой составляет чуть больше 7 кг. Из разъемов присутствуют DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, пара USB 3.0 и 3,5 мм гнездо для подключения наушников. Светодиодный индикатор работы монитора расположен сбоку, чтобы не отвлекать игрока.

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В рамках PR-компании по продвижению монитора на рынок, бренд ROG запустил конкурс совместно с чемпионом мира по игре Fortnite, киберспортсменом Bugha. Любой игрок может предложить Bugha свой уникальный челлендж в игре Fortnite через социальные сети, написав комментарий к посту в аккаунте Bugha в Twitter или TikTok с хештегом #ROGSwift360Hz или к посту в официальном аккаунте бренда ROG в Twitter, TikTok, Instagram или Facebook. Затем представители игрового бренда ROG совместно с Bugha выберут три самых интересных сценария челленджей, которые он и попытается выполнить, играя на мониторе ROG Swift 360Hz и выкладывая видеозаписи своих попыток на YouTube. Среди призов для авторов лучших идей - сам монитор ROG Swift 360Hz и возможность сыграть на пару с Bugha в Fortnite, действуя как одна команда.

Адреса аккаунтов Bugha и бренда ROG приведу ниже:

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Bugha в Twitter: https://twitter.com/bugha

Bugha в TikTok: https://www.tiktok.com/@bugha

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Bugha в Instagram: https://www.instagram.com/bugha/

ROG в Facebook: https://www.facebook.com/asusrog

ROG в Twitter: https://www.twitter.com/asus_rog

ROG в Instagram: https://www.instagram.com/asusrog/ 

ROG в TikTok: https://www.tiktok.com/@_asusrog

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