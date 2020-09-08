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Компания ZTE представила на российском рынке смарт-часы ZTE Y8. Новые часы стали первым устройством в данной товарной категории в ассортименте бренда, они дополнят линейку фирменных аксессуаров для смартфонов ZTE.

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Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава и пластиковых элементов, ремешок - из термопластичного полимерного материала с застежкой классической конструкции из нержавеющей стали. Часы достаточно компактные и легкие - их вес составляет всего 43 грамма при размерах основного модуля 36х40,5х10,5 мм. Дисплей устройства выполнен по технологии TFT IPS и имеет диагональ 1,3 дюйма, его разрешение составляет 240х240 пикселей. Устройство функционирует на чипе NRF52832 QFAA, имеет 64 КБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 МБ. Поддерживается работа со смартфонами на операционных системах Android 5.1, iOS 8.0 и более новых, при этом, смартфоны должны поддерживать передачу данных по технологии Bluetooth 4.0.

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У ZTE Y8 имеется базовый функционал фитнес-браслетов, а именно - мониторинг сердечного ритма (используется датчик Tianyi Hexin) и режима сна, потраченных калорий, пройденного расстояния и сделанных шагов. Данные параметры можно отслеживать как в режиме реального времени, так и в виде статистики за день. Базовый функционал умных часов позволяет им принимать входящие звонки, сообщения из SMS, соцсетей и мессенджеров, работать в режиме удобной "напоминалки", которая всегда под рукой, почти в буквальном смысле слова.

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Заявлено неплохое время автономной работы устройства: в среднем, около недели активного использования и до 20 дней в режиме ожидания. Ёмкость литий-полимерного аккумулятора составляет всего 170 мАч, его полная зарядка занимает примерно три часа и производится через имеющийся у часов порт USB. Не смотря на наличие разъёма в корпусе, часы получили сертификат IP67, который гарантирует защиту от попадания влаги и пыли внутрь корпуса при стандартных условиях использования, например, если часы попадут под дождь.

Определенным недостатком можно назвать то, что пока смарт-часы ZTE Y8 доступны в одном-единственном варианте цветового оформления корпуса и ремешка - чёрном. Новинка появится в продаже в сети магазинов "Связной" по цене около 3500 рублей.