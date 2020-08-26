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Компания OPPO представила новые смарт-часы OPPO Watch, новинка заслуживает внимания хотя бы тем, что своим дизайном очень похожа на аналогичные умные часы от Apple. В силу этого, их можно рассматривать как альтернативу Apple Watch для тех, кто предпочитает смартфоны на Android вместо iPhone и соответствующую экосистему на программном обеспечении от Google. Альтернатива, к слову, весьма хорошая: представлены две модели с диагоналями выполненного по технологии AMOLED экрана 41 и 46 мм. Отмечается, что у версии с экраном диагональю 41 мм плотность расположения пикселей на дюйм составляет 301 PPI, а у версии с экраном 46 мм максимальная яркость составит 1000 нит. Да, я понимаю, что многие из читателей сейчас захотят возразить, что это факты из несколько разных областей, но именно такими сведениями решила поделиться компания в выпущенном пресс-релизе. Корпус часов толщиной около 11,5 мм выполнен из сплава алюминия, весить часы будут около 30 г и 41 г в зависимости от модели.

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Функционируют OPPO Watch на Wear OS от Google, имеется возможность управления как при помощи сенсорного ввода, так и голосом, поддерживаются различные приложения от Google, к примеру, карты с навигацией и платежный сервис Google Pay с функцией бесконтактной оплаты за счет встроенного модуля NFC. Сообщается, что при создании программного обеспечения была поставлена задача сделать так, чтобы часы помогали пользователю найти оптимальный баланс между работой и активным отдыхом. Была реализована интересная функция создания обоев на главный экран под образ пользователя, который делает свою фотографию, а искусственный интеллект генерирует несколько вариантов обоев на выбор. Как всё это работает и насколько релевантен результат, да и по каким параметрам можно оценить его релевантность - пока для меня это вопрос без ответа.

Если говорить о чем-то более полезном и имеющем практическую ценность, а не сугубо развлекательно-эстетическую, то тут тоже не мало всего интересного. Так, смарт-часы постоянно мониторят сердечный ритм пользователя, предлагают ему короткие пятиминутные программы тренировок. Часы распознают пять видов активностей - пару видов бега, ходьбу, езду на велосипеде и плавание. Да, имеется некоторая степень защиты от попадания воды внутрь корпуса - для 41 мм модели она соответствует стандарту 30 метров, а для 46 мм - 50 метров. Но не стоит считать, что это означает возможность погружения на такие глубины без последствий для девайса - советую ознакомиться прежде с тем, как это определяется и что реально обозначает в случае для обычных классических наручных часов.

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Помимо спортивного функционала, имеется и более повседневный. Мы ведь помним, что часы создавали с учетом сохранения оптимального баланса между активным отдыхом и ежедневными потребностями пользователя. Так, имеется возможность приема входящих вызовов и быстрых ответов на сообщения. Часы умеют следить за тем, насколько хорошо пользователь соблюдает рекомендованный режим сна. Из датчиков, помимо GPS и датчика сердцебиения, имеются ещё и барометр, геомагнитный датчик и датчик уровня освещения для подстройки яркости дисплея.

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А теперь, когда с дизайном и функционалом разобрались, перейдем к самому интересному - что же у данных смарт-часов внутри? А внутри у них система, состоящая из двух процессоров - производительного Qualcomm Snapdragon Wear 3100 и Ambiq Micro Apollo 3, благодаря которому часы продолжают работать в режиме сбережения энергии. К слову, время автономного функционирования без подзарядки составляет до 36 часов у 46 мм модели, а в режиме энергосбережения - до 21 дня! Модель с диагональю корпуса 41 мм активно функционирует всего сутки, а в режиме сбережения заряда держится пару недель. Зато заряжаются часы относительно быстро - 15 минут хватает на 16 часов функционирования, а полностью зарядить их можно за 1 час 15 минут. В моделях установлен 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ.

Цена на 41 мм версию OPPO Watch составит около 23 000 рублей, в продаже она появится в конце августа, а 46 мм версия будет доступна по предзаказу по цене около 30 000 рублей.