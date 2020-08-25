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Компания ViewSonic выпустит два новых портативных монитора диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD. Модели названы TD1655 и VG1655, главное отличие между ними в том, что экран у TD1655 - сенсорный, отдельно отмечается, что стекло у данного монитора имеет высокую степень защиты от царапин благодаря твердости 6H, что немаловажно для портативного устройства. Характеристики используемых IPS матриц следующие - разрешение 1920x1080 при соотношении сторон 16:9, контраст 800:1, максимальная яркость 250 кд/м2, частота обновления 60 Гц. На сенсорной модели поддерживается обработка до десяти касаний одновременно. Вес мониторов составляет менее 1 кг, если быть точным - 940 г. Физические размеры по высоте и ширине - около 224x356 мм, максимальная толщина корпуса - до 15 мм в том месте, где расположена складная подставка. В самом тонком месте толщина составляет всего чуть более 6 мм. Подставка интегрирована в корпус и позволяет устанавливать монитор как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации, что по достоинству должны оценить программисты и люди, много работающие с текстом. Имеется и регулировка по углу наклона до 60 градусов в горизонтальной ориентации. В комплекте идет магнитный коврик-крышка, дополнительно защищающий монитор от повреждений.

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Данные мониторы можно подключать к различным источникам сигнала, таким, как игровые приставки, ноутбуки и смартфоны с помощью разъёма Mini HDMI или по USB Type C (на корпусе имеются сразу два разъёма, поддерживается стандарт USB 3.2 Gen 1), через который происходит как передача видео и аудиосигнала на дисплей, так и передаются обратные управляющие команды сенсорного ввода на соответствующей модели, помимо этого, осуществляется зарядка монитора при мощности до 60 Вт. Мониторы поддерживают функцию "обратной" зарядки, то есть, это позволяет подзаряжать от самого монитора подключенные к нему устройства. Как конкретно это будет реализовано в данной модели мне без "живого" теста не совсем понятно, ну да ладно, зато понятны основные сценарии использования новинок: естественно, со стационарным ПК в качестве основного монитора их использовать попросту не рационально, а вот в качестве подключаемого иногда дополнительного экрана к ноутбуку или к тому же системнику, в качестве второго монитора - почему бы и нет. Также, как и возможность взять с собой на дачу в придачу к любимой PlayStation 4.

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