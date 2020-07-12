Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Специалист по категории товаров пользовательской электроники популярного сервиса Яндекс.Маркет Кирилл Родин поделился наблюдениями касательно восстановления уровня интереса пользователей к покупке смартфонов после весеннего спада, обусловленного карантинными мерами и режимом самоизоляции.

С середины марта аналитики регистрировали падение уровня продаж по всей категории смартфонов, отрицательного пика данный тренд достиг 1 апреля 2020 года. Однако, уже после середины апреля показатели стали возвращаться к нормам прошлого года. Отмечается, что в конце месяца количество переходов на сайты магазинов с сервиса Яндекс.Маркет выросло на 54% по сравнению с данными от 1 апреля.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Родин склонен предполагать, что частично интерес аудитории подталкивало и то, что многие производители продолжили запускать в продажу свои новинки, даже при том, что во многих странах действовали определенные ограничения, связанные с карантинными мерами, и устраивали презентации в онлайн-формате.

Изучив приоритеты пользователей при выборе смартфонов аналитики сервиса Яндекс.Маркет сделали вывод, что в последнее время всё больше людей отдают предпочтение моделям с 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором с ёмкостью от 3500 до 4500 мАч и дисплеями с разрешением 2340×1080 пикселей. Впрочем, от себя добавлю, что сейчас большинство качественных и доступных по цене аппаратов имеет именно такие характеристики. То же самое можно сказать и про то, что всё больше покупателей предпочитают смартфоны с модулем NFC - сейчас это 74% переходов на сайты магазинов, в то время, как год назад телефонами с поддержкой этой функции интересовались в 61% случае, но тогда на рынке было меньше моделей с NFC за доступную цену. От части росту спроса на аппараты с NFC могла дополнительно поспособствовать и эпидемия, так как NFC даёт преимущество в виде возможности бесконтактной оплаты.

реклама