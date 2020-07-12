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Аналитики популярного сервиса Яндекс.Маркет составили топ-10 самых популярных моделей смартфонов и назвали три самых популярных «смартфонных» бренда первой половины 2020 года. Для составления рейтинга использовались данные по переходам с сервиса на страницы магазинов с января по июнь включительно.

Так, из трех наиболее популярных брендов (опять же, по версии Яндекс.Маркета, и с учетом специфики методики получения результатов), первое место занял бренд Xiaomi, набрав около 29% переходов на сайты магазинов, на втором месте – Samsung с 20%, а на третьем – Apple, отстающий с небольшим разрывом и набравший суммарно 19% от общего числа переходов. Как видим, Xiaomi заслуженно пользуется значительно большей популярностью, во многом это можно связать с наиболее оптимальным соотношением цены, характеристик и качества изготовления в целом, а также достаточно хорошей известностью данного бренда, который уже не первый год на рынке. А вот Apple и Samsung продолжают идти ноздря в ноздрю.

Xiaomi Samsung Apple

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