10 самых популярных смартфонов в 2020 году по версии Яндекса
реклама
Аналитики популярного сервиса Яндекс.Маркет составили топ-10 самых популярных моделей смартфонов и назвали три самых популярных «смартфонных» бренда первой половины 2020 года. Для составления рейтинга использовались данные по переходам с сервиса на страницы магазинов с января по июнь включительно.
Так, из трех наиболее популярных брендов (опять же, по версии Яндекс.Маркета, и с учетом специфики методики получения результатов), первое место занял бренд Xiaomi, набрав около 29% переходов на сайты магазинов, на втором месте – Samsung с 20%, а на третьем – Apple, отстающий с небольшим разрывом и набравший суммарно 19% от общего числа переходов. Как видим, Xiaomi заслуженно пользуется значительно большей популярностью, во многом это можно связать с наиболее оптимальным соотношением цены, характеристик и качества изготовления в целом, а также достаточно хорошей известностью данного бренда, который уже не первый год на рынке. А вот Apple и Samsung продолжают идти ноздря в ноздрю.
- Xiaomi
- Samsung
- Apple
А теперь давайте перейдем непосредственно к моделям смартфонов, которые получили наибольший интерес со стороны пользователей за это время. Примечательно, что в данный топ-10 также вошли продукты от Xiaomi, Apple и Samsung. Первое место занял Xiaomi Redmi Note 8 Pro, средняя цена которого составляет на данный момент 16 000 р., а самым дорогим смартфоном из числа самых популярных стал iPhone 11 с объёмом памяти 128 ГБ.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила