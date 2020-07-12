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10 самых популярных смартфонов в 2020 году по версии Яндекса

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Цена на память рухнула в Ситилинке
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Аналитики популярного сервиса Яндекс.Маркет составили топ-10 самых популярных моделей смартфонов и  назвали три самых популярных «смартфонных» бренда первой половины 2020 года. Для составления рейтинга использовались данные по переходам с сервиса на страницы магазинов с января по июнь включительно.

Так, из трех наиболее популярных брендов (опять же, по версии Яндекс.Маркета, и с учетом специфики методики получения результатов), первое место занял бренд Xiaomi, набрав около 29% переходов на сайты магазинов, на втором месте – Samsung с 20%, а на третьем – Apple, отстающий с небольшим разрывом и набравший суммарно 19% от общего числа переходов. Как видим, Xiaomi заслуженно пользуется значительно большей популярностью, во многом это можно связать с наиболее оптимальным соотношением цены, характеристик и качества изготовления в целом, а также достаточно хорошей известностью данного бренда, который уже не первый год на рынке. А вот Apple и Samsung продолжают идти ноздря в ноздрю.

  1. Xiaomi
  2. Samsung
  3. Apple 
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А теперь давайте перейдем непосредственно к моделям смартфонов, которые получили наибольший интерес со стороны пользователей за это время. Примечательно, что в данный топ-10 также вошли продукты от Xiaomi, Apple и Samsung. Первое место занял Xiaomi Redmi Note 8 Pro, средняя цена которого составляет на данный момент 16 000 р., а самым дорогим смартфоном из числа самых популярных стал iPhone 11 с объёмом памяти 128 ГБ.

  1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ
  2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 ГБ
  3. Apple iPhone 11 64 ГБ
  4. Samsung Galaxy A51 64 ГБ
  5. Apple iPhone 11 128 ГБ
  6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ
  7. Apple iPhone Xr 64 ГБ
  8. Xiaomi Redmi 8 4/64 ГБ
  9. Samsung Galaxy A10
  10. Samsung Galaxy A50 64 ГБ
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