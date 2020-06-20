Honor 30S скоро поступит в продажу – были объявлены характеристики и цена новинки
Как уже было известно ранее, аппарат получил процессор Kirin 820, включающий в себя восемь ядер: четыре Cortex-A76, одно из которых работает на повышенной частоте 2,36 ГГц, и четыре Cortex-A55. Основная камера с четырьмя модулями, разрешение главного из которых составляет 64 МП, помимо него имеется ещё широкоформатный модуль на 8 МП для съемки крупных объектов вблизи, 2 МП модуль для макросъёмки мелких объектов с близкого расстояния (примерно 4 см) и дополнительный модуль для улучшения эффекта боке и создания снимков в режиме широкой диафрагмы, когда точку фокусировки можно выбрать уже после того, как снимок сделан. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП при параметре диафрагмы f/2.0 и встроена непосредственно в дисплей диагональю 6,5 дюйма, её глазок расположен в его левом верхнем углу.
рекламаБыли уточнены такие характеристики, как объем оперативной памяти и встроенного накопителя – они составят 6 ГБ и 128 ГБ соответственно. Сообщается, что благодаря технологии быстрой зарядки при мощности 40 Вт, аккумулятор смартфона ёмкостью 4000 мАч заряжается на 70% всего за полчаса. Смартфон имеет модуль NFC и разъем USB типа C.
Цена Honor 30S составит около 28 000 рублей, в России будут доступны расцветки «полночный черный», «неоновый фиолетовый» и «титановый серебристый». Предзаказ данной модели уже доступен в интернет-магазине Honor (https://www.honor.ru/product/honor-30s) и в магазинах-партнерах бренда до 2 июля, а на 3 июля назначен старт продаж новинки. Отдельно стоит отметить то, что за предзаказ в официальном магазине Honor полагаются очень неплохие бонусы, а именно: скидка в 3000 рублей, фитнес трекер Honor Band 5 и спортивные наушники Honor AM61. Помимо этого, с 19 июня по 31 июля для обладателей Honor 30S будут доступны купоны на три месяца бесплатной подписки на Яндекс.Плюс и три любых фильма из КиноПоиск HD.
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