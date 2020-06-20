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Honor 30S скоро поступит в продажу – были объявлены характеристики и цена новинки

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Недавно бренд Honor представил серию флагманских смартфонов Honor 30. Я уже писал об этом, но тогда не было до конца ясно насчет одной из моделей – загадочного Honor 30S. Были неизвестны некоторые технические характеристики и цена, что не позволяло однозначно позиционировать его среди других представленных моделей. Теперь стало известно, что данный смартфон получит весьма неплохие характеристики.

Как уже было известно ранее, аппарат получил процессор Kirin 820, включающий в себя восемь ядер: четыре Cortex-A76, одно из которых работает на повышенной частоте 2,36 ГГц, и четыре Cortex-A55. Основная камера с четырьмя модулями, разрешение главного из которых составляет 64 МП, помимо него имеется ещё широкоформатный модуль на 8 МП для съемки крупных объектов вблизи, 2 МП модуль для макросъёмки мелких объектов с близкого расстояния (примерно 4 см) и дополнительный модуль для улучшения эффекта боке и создания снимков в режиме широкой диафрагмы, когда точку фокусировки можно выбрать уже после того, как снимок сделан. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП при параметре диафрагмы f/2.0 и встроена непосредственно в дисплей диагональю 6,5 дюйма, её глазок расположен в его левом верхнем углу.

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Были уточнены такие характеристики, как объем оперативной памяти и встроенного накопителя – они составят 6 ГБ и 128 ГБ соответственно. Сообщается, что благодаря технологии быстрой зарядки при мощности 40 Вт, аккумулятор смартфона ёмкостью 4000 мАч заряжается на 70% всего за полчаса. Смартфон имеет модуль NFC и разъем USB типа C.

Цена Honor 30S составит около 28 000 рублей, в России будут доступны расцветки «полночный черный», «неоновый фиолетовый» и «титановый серебристый». Предзаказ данной модели уже доступен в интернет-магазине Honor (https://www.honor.ru/product/honor-30s) и в магазинах-партнерах бренда до 2 июля, а на 3 июля назначен старт продаж новинки. Отдельно стоит отметить то, что за предзаказ в официальном магазине Honor полагаются очень неплохие бонусы, а именно: скидка в 3000 рублей, фитнес трекер Honor Band 5 и спортивные наушники Honor AM61. Помимо этого, с 19 июня по 31 июля для обладателей Honor 30S будут доступны купоны на три месяца бесплатной подписки на Яндекс.Плюс и три любых фильма из КиноПоиск HD.

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Теги

honor kirin honor band 5 cortex-a76 cortex-a55 honor 30 honor 30s kirin 820 honor am61
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16:42
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3090$
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Leshiy2371
16:39
Сравнивали уже на ютубе 2600К 5.0/3770К 4.7/4790К 4.4 с памятью 2133 : сандаль-иви - разница 5% сандаль- хасвелл - 20-25% Еще год назад выходило это видео.
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terenty79
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Олег Власов
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