JBL Link - линейка новых умных колонок с голосовым помощником Алиса от Яндекс
Всего были представлены две модели – это стационарная акустическая система JBL Link Music и портативная JBL Link Portable. Краткие характеристики новинок следующие: заявленная мощность динамиков составляет 20 Вт, а конструкция колонок позволяет звуку распространяться вокруг во всех направлениях, поддерживается подключение к устройствам пользователя через Bluetooth. У портативной JBL Link Portable имеется защита от попадания влаги, соответствующая стандарту IPX7. Встроенный аккумулятор портативной колонки способен обеспечить до восьми часов автономной работы, но в комплекте также идет док-станция, при помощи которой колонку можно использовать как стационарную аудио-систему.
рекламаJBL Link Music
Стационарная JBL Link Music поставляет в чёрном цвете корпуса: отмечается, что данный цвет был выбран как наиболее универсальный для любых интерьеров. А вот портативная JBL Link Portable может быть выполнена в одном из шести цветовых решений: чёрном, тёмно-синем, сером, коричневом, зелёном и бежевом.
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JBL Link Portable
рекламаЦены новинок следующие: стационарная JBL Link Music на момент публикации уже должна быть доступна в ряде магазинов по цене около 8 600 рублей, а портативная модель JBL Link Portable появится чуть позже по цене 12 000 рублей.
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