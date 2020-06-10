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В рамках сотрудничества крупнейшей российской IT-компании Яндекс с известным производителем аудиотехники JBL на рынке появились новые умные колонки JBL с интегрированным в них голосовым помощником Алисой. Алиса позволяет использовать голосовое управление колонкой – менять музыку, в том числе подбирать композиции самостоятельно из каталога Яндекс.Музыки, а также поддерживает такие функции, как «утреннее ток-шоу» , будильник, заказ такси, новостные сводки, воспроизведение музыки из плейлистов и так далее.

Всего были представлены две модели – это стационарная акустическая система JBL Link Music и портативная JBL Link Portable. Краткие характеристики новинок следующие: заявленная мощность динамиков составляет 20 Вт, а конструкция колонок позволяет звуку распространяться вокруг во всех направлениях, поддерживается подключение к устройствам пользователя через Bluetooth. У портативной JBL Link Portable имеется защита от попадания влаги, соответствующая стандарту IPX7. Встроенный аккумулятор портативной колонки способен обеспечить до восьми часов автономной работы, но в комплекте также идет док-станция, при помощи которой колонку можно использовать как стационарную аудио-систему.

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JBL Link Music

Стационарная JBL Link Music поставляет в чёрном цвете корпуса: отмечается, что данный цвет был выбран как наиболее универсальный для любых интерьеров. А вот портативная JBL Link Portable может быть выполнена в одном из шести цветовых решений: чёрном, тёмно-синем, сером, коричневом, зелёном и бежевом.

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JBL Link Portable

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Цены новинок следующие: стационарная JBL Link Music на момент публикации уже должна быть доступна в ряде магазинов по цене около 8 600 рублей, а портативная модель JBL Link Portable появится чуть позже по цене 12 000 рублей.