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У "Алисы" от Яндекса появилась новая функция - теперь она ведет "утреннее шоу"

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Компания Яндекс сообщает, что добавила новый функционал для голосового помощника Алисы. Теперь она может вести «утреннее шоу» - так назвали программу, при которой Алиса будет ставить различные треки из плейлиста пользователя на Яндекс.Музыке, дополняя их различными комментариями во время пауз, а также сообщая новости на интересующую тематику. Заявлено, что все это будет очень персонализировано, а не по какому-то одному определенному шаблону для всех пользователей. Но будет и общая полезная информация – например, прогноз погоды на день, а сейчас – подборки актуальных материалов, которые могут быть полезными в режиме самоизоляции у себя дома. Руководитель проекта "Алиса" Андрей Законов отмечает, что данное нововведение было сделано с той целью, чтобы Алису стали воспринимать не только как умного помощника с голосовым «интерфейсом», а как некоего виртуального компаньона, который может не только быть полезным в конкретных задачах, но и помогать приятно провести время в своей компании, тем более, в условиях сокращения социальных контактов.

В настоящий момент функция доступна в устройствах Яндекс.Станция (включая версию Мини) и других «умных колонках», поддерживающих Алису. Чтобы запустить данную программу, необходимо сказать кодовую фразу «Алиса, включи утреннее шоу».

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