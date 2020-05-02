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В честь майских праздников и во благо самоизоляции, Ubisoft расщедрилась на раздачу сразу трех неплохих игр совершенно бесплатно в своем магазине цифровой дистрибуции Uplay. Данные проекты уже недавно раздавались, но, возможно, кто-то всё ещё не успел их забрать или не знал об этом. Во всяком случае, это - пожалуй, лучшее из того, что «юбики» раздавали за последнее время.

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Итак, нас ждет Assassin's Creed II – вторая «номерная» часть знаменитой серии про противостояние ассассинов и тамплиеров на фоне различных стран и эпох, на этот раз, переносящая игроков в Италию эпохи Возрождения, где предстоит посетить Венецию и даже встретиться с самим Леонардо да Винчи! Всем, кто пропустил в свое время – настоятельно рекомендую к ознакомлению!

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Второй из раздаваемых игр является Child of Light – аркада со сказочным сюжетом, выполненная в стилистике, словно рисованной акварельными красками. Окунитесь с головой в приключения Авроры в Лемурии и спасите королевство во время этого увлекательного приключения.

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Третий проект также весьма интересен – это красочный платформер Rayman Legends , ставший, своего рода, возвращением к истокам известной серии про Реймана – забавного героя, ставшего талисманом студии Ubisoft.

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Раздача продлится до 5 мая, 21:00 по Москве – ещё есть время, чтобы успеть!