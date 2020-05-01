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Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр таких жанров, как хоррор и приключение, а в Origin и Steam начались распродажи

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Игры серии Sims и Battlefield со скидками до 85% в Origin? Игры на любой вкус со скидками до 95% в Steam? Две отличных бесплатных игры в Epic Games Store? Ни этого ли мы все ждали? Настоящий праздник геймера наступил именно сегодня, когда каждый может обзавестись игрой на любой вкус.

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Если вы халявщик, то прямо сейчас в EGS вы можете забрать бесплатно культовый хоррор на выживание - Amnesia: The Dark Descent, который имеет крайне положительные отзывы в конкурирующем магазине, Steam, где, к сожалению, эту игру можно купить за полную стоимость. Любители же приключений, крафтинга и выживания могут бесплатно получить такую игру, как Crashlands, которую кто-то нарекает "убийцей Don't Starve".

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В Origin вам предлагается забрать Battlefield 1 со скидкой в 80% за 179 рублей, Titanfall 2 за 224 рубля, Mass Effect: Andromeda за 299 рублей, полное издание Star Wars Battlefront за 224 рубля, Battlefield 4 за 149 рублей, Dragon Age: Инквизиция за 149 рублей и Battlefield 5 за 749 рублей. Также в распродаже участвуют много игр серии Sims, а также Apex, которые также можно купить по низкой цене.

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А в Steam тем временем идет распродажа "Золотая неделя". Вам предлагается обзавестись METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN со скидкой в 75% или 249 рублей за полное издание, Graveyard Keeper ( симулятор работника кладбища, крайне рекомендуется) за 199 рублей, Devil May Cry 5 за 799 рублей или полное издание по лучшей цене за 1185 рублей, полное издание Dark Souls 3 за 749 рублей и более 3000 других игр, которые вы можете приобрести со скидками до 95% начиная от 14 рублей за игру!

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epic games store распродажа халява раздача раздача игр epic распродажа steam
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