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Бренд Honor представил три новые "модификации" смартфона Honor 9

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Принадлежащий Huawei бренд Honor представил сразу три модификации своего старого флагманского смартфона Honor 9. Новинки называются Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S. Производитель отмечает то, что при их создании стояла цель совместить в устройствах современный дизайн и технологии при «демократичной» цене. Сами смартфоны «были созданы для самовыражения».

Сообщается, что все представленные смартфоны работают под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.0, при этом модели 9A и 9C оснащены модулем NFC и поддерживают бесконтактную оплату. Не знаю, как там обстоят дела с фирменными приложениями от Google, но сообщается, что фирменный магазин приложений Huawei AppGallery будет предустановлен по умолчанию.

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Honor 9C

Данная модель оснащена экраном диагональю 6,4 дюйма со строенной в него селфи-камерой, тройной основной камерой с разрешением главного модуля 48 МП, широкоугольным модулем на 8 МП и вспомогательным на 2 МП для лучшего эффекта боке при съемке вблизи. Используется восьмиядерный процессор Kirin 710A, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Об оперативной памяти и объеме встроенного накопителя пока достоверных данных нет. Для аутентификации пользователя имеется датчик отпечатка пальца на задней панели и поддерживается функция распознавания лица. Ориентировочная цена новинки составит 13 000 рублей.

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Honor 9A

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Дисплей Honor 9A при диагонали 6,3 дюйма имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру, основная камера имеет разрешение 13 МП, при этом имеются дополнительный широкоугольный модуль и вспомогательный модуль для лучшего определения глубины кадра и эффекта художественного размытия фона. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MTK MT6762R от Mediatek, состоящем из ядер Cortex A53, половина из которых работают на частоте 2 ГГц, а оставшиеся – 1,5 ГГц, поддерживается технология GPU_Turbo_3.0, повышающая общую производительность в трехмерных играх. Оперативной памяти 3 ГБ, что, в целом, вполне достаточно для комфортной работы ОС и приложений, в том числе, и в режиме мультизадачности. Объем встроенного накопителя составляет 64 ГБ, имеется возможность установить карту памяти microSD объемом до 512 ГБ включительно. Смартфон может похвастаться достаточно емким аккумулятором на 5000 мА. Также имеется датчик отпечатка пальца на задней панели и поддерживается функция распознавания лица. Цена Honor 9A должна составить 11 000 рублей.

Honor 9S

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Honor 9S позиционируется как смартфон «начального уровня», однако обладающий современным дизайном и поддерживающий все необходимые технологии. Экран устройства имеет диагональ 5,45 дюйма при разрашении 1440х720. Основная камера имеет разрешение 8 МП, фронтальная – 5 МП. Поддерживается функция распознавания лица. Смартфон имеет матовый корпус, на котором не видно отпечатков от пальцев. Используется все тот же 8-ядерный процессор MTK MT6762R, что и в Honor 9A, имеется 2 ГБ оперативной памяти, объем встроенного накопителя составляет 32 ГБ, увеличить его можно при помощи карты памяти на 512 ГБ или меньшего объема. При том, для последней предусмотрен отдельный слот – не придется выбирать между второй SIM-картой или установкой microSD. Емкость аккумулятора составляет 3020 мАч. При этом, отмечается наличие встроенного FM радио и усилителя аудиосигнала Smart PA. Розничная цена Honor 9S составит около 7000 рублей.

Подводя итог, скажу, что представленные новинки не имеют ничего общего с Honor 9. Даже если сравнить их между собой – это совершенно разные аппараты. Из общего тут только название в угоду каким-то хитрым маркетинговым целям. Впрочем, такой прием часто практикуется Huawei/Honor, просто это нужно четко иметь ввиду.

Новинки поступят в продажу 4 мая, первых покупателей ждут бонусы в виде фирменных фитнес-браслетов.

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