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Известный геймерский бренд ASUS Republic of Gamers представил линейку блоков питания для настольных игровых ПК под названием ROG Strix 850W. Моделей две, они названы ROG Strix 850W Gold и 850W White Edition. Как следует из названия, их максимальная мощность составляет 850 Ватт, а модель White Edition отличается тем, что выполнена в белом цвете корпуса.

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Обещают тихую работу благодаря эффективным радиаторам (такие же применяются на ROG Thor) и вентилятору диаметром 135 мм с формой крыльчатки Axial_tech, которые применяются в составе систем охлаждения видеокарт ASUS ROG Strix. В конструкции вентилятора, помимо эффективной формы крыльчатки, обеспечивающей хороший воздушный поток, применены двойные шарикоподшипники с увеличенным сроком службы. Благодаря всему этому, блок питания может находиться в режиме пассивного охлаждения в режиме простоя ПК или слабой загрузки его компонентов, обходясь работой на небольших оборотах при возрастании нагрузки с минимум выделяемого шума при этом.

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Сами блоки питания прошли сертификацию по стандарту 80_PLUS_GOLD. Блок выполнен по модульной схеме: отдельные кабели можно присоединять или отсоединять от него по необходимости, что улучшает внешний вид сборок с прозрачными стенками корпуса, а также просто облегчает монтаж и улучшает динамику воздушных потоков внутри системного блока. Отмечается, что в комплекте поставки будут кабели черного или белого цвета – в зависимости от цвета корпуса блока питания. Помимо этого, покупка даст право на 20% скидку на моддерские кабели от CableMod. Для дополнительной «кастомизации» блока питания в комплекте также будет идти некий набор наклеек и магнитиков. Интересной особенностью можно назвать то, что блоки питания поставляются с 10 летней (!) гарантией от производителя.

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С подробными характеристиками ROG Strix 850W можно ознакомиться в таблицах ниже:

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Ранее игровым брендом ASUS ROG уже были представлены аналогичные модели блоков питания мощностью 550, 650 и 750 Ватт.