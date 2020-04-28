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Видимо, чтобы составить конкуренцию Яндекс.Станции с интегрированный в неё Алисой, Mail.ru Group представила умную колонку под названием Капсула, с собственным голосовым помощником по имени Маруся. Последняя, как отмечают, будет иметь «приятный голос и хорошие манеры». А вот звуковые характеристики самой колонки «вызывают гордость» у компании. Сообщается, что аудиосистема была спроектирована «лучшими мировыми аудиоинженерами», дословно, из четырех стран. Суммарная мощность составляет 30 Вт, обещают отсутствие неприятных искажений при высокой громкости. Фронтальные спикеры равномерно заполняют пространство звуком на 180 градусов перед колонкой, также имеется динамик для высоких частот, твитер и 25-ваттный низкочастотный динамик. В качестве бонуса будут идти подписка на музыку ВКонтакте без рекламы на полгода. Капсула умеет совершать звонки, управлять различными системами умного дома, при поддержке с их стороны. Также, заявлен и некоторый функционал для детей, включая возможность рассказывать сказки (чья библиотека в настоящий момент пополняется), а также некие интерактивные карточки, при прикладывании которых можно запустить определенную сказку или развивающую программу.