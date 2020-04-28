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Выполненный в ретро-стилистике, а точнее даже на самом настоящем игровом движке Duke Nukem 3D, подвергшимся некоторым доработкам, шутер от первого лица Ion Fury выйдет на актуальных консолях. Состоится это уже очень скоро - 14 мая. Заявлены платформы PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. При том, с 26 июня игра станет доступна не только для цифровой загрузки, но и на физических носителях, что порадует игроков-коллекционеров старой закалки.

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Сама по себе игра Ion Fury является продолжением шутера с изометрической проекцией Bombshell, который должен был быть спин-оффом к серии Duke Nukem, но в силу сложностей с авторскими правами на известную серию, был вынужден окончательно «отпочковаться» от неё. К слову, Bombshell получила весьма средние оценки от прессы и игроков, в то время, как Ion Fury ещё со времен ранней демо-версии собирала восторженные отзывы. Правда, со стороны ретрогеймеров, ведь данный проект, рассчитан явно на эту аудиторию и выполнен в лучших традициях Duke Nukem 3D при содействии 3D Realms и 1С студией Voidpoint. С другой стороны, руки разработчиков не были скованы привязкой игры к вселенной Дюка Нюкема, вследствие чего им удалось сделать свой запоминающийся мир в стиле старого киберпанка, но с безумными врагами и оружием, в лучших традициях DN 3D и Doom. Стоит отметить и то, что почти до своего релиза проект назывался Ion Maiden, что было созвучно названию одной очень известной музыкальной группы. Потом выяснилось, что эта известная музыкальная группа такому положению дел не очень рада, и перед релизом игру пришлось слегка переименовать.