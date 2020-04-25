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Аналитики Яндекс.Маркета рассказали об ожидаемом снижении цен на новый iPhone SE

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Недавно Apple официально представила новые смартфоны Apple iPhone SE, а сегодня начинаются их продажи в России. Новый смартфон, как и ожидалось, должен получить большую популярность, так как это Apple, его цена дешевле чем у других новых смартфонов с надкусанным яблоком на задней панели, а характеристики и качество изготовления вполне конкурентны даже на фоне значительно более дорогих моделей смартфонов на Android.

В данной статье речь пойдет о том, когда стоит брать новый Apple iPhone SE, чтобы избежать лишних переплат, так как цена, хоть и доступна по меркам другой продукции Apple, но доступной в общем смысле слова её, увы, назвать все равно не получается, особенно - учитывая нынешнее материальное положение многих людей, ухудшившееся в связи с известными событиями. Материал основан на аналитических исследованиях, любезно предоставленных специалистами Яндекс.Маркета.

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Для начала, вспомним старую, первую итерацию, «народного» iPhone SE, представленную четыре года назад, в марте 2016. Сначала появились версии с 16 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти, на следующий год Apple дополнила линейку версиями с 32 ГБ и 128 ГБ памяти. Данный экскурс в историю не случаен: специалисты Яндекса отмечают тот факт, что до сих пор устройства с 64 ГБ памяти пользуются наибольшей популярностью у пользователей. К такому выводу они пришли анализируя трафик переходов на страницы данных моделей на Яндекс.Маркете и на сайты магазинов с данными предложениями. Итак, самая популярная модель iPhone SE образца 2016 года с 64 ГБ памяти продавалась по начальной цене около 48 000 рублей, но уже через месяц средняя цена стала дешевле на 6%, а к концу года и вовсе рухнула на 30% по сравнению с изначальным значением, опустившись до отметки в 32 000 рублей. Примерно того же сценария можно ожидать и с новым iPhone SE.

Основными конкурентами iPhone SE 2020 года должны стать iPhone Xr и iPhone 11. Если рассматривать их версии с 64 ГБ памяти, то стоит отметить, что покупка iPhone Xr имеет как свои плюсы, так и минусы. Из сильных сторон – большой экран без кнопки на передней панели, поддержка Face ID, в целом более современный дизайн. Хотя это все – весьма субъективные оценки. А из объективных можно отметить некоторый проигрыш по производительности процессора и возможностям камеры. Что до продаж iPhone Xr, то они показали следующую динамику: на старте в конце октября 2018 года цена составляла 65 000 рублей, но уже за первый месяц после старта продаж резко обрушилась больше чем на 20%, по данным на февраль 2020 года она составляла уже 43 000 рублей, но с тех пор он даже немного подорожал до 45 000 рублей в среднем по состоянию на сегодняшний день.

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Одиннадцатая модель iPhone была представлена и появилась на рынке в сентябре 2019 года, вместе со своими более продвинутыми версиями - iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самой популярной моделью в линейке оказался   iPhone 11 с 64 ГБ памяти, начальная цена которого составляла 60 000 рублей, но уже через месяц снизилась на 8%, а к февралю 2020 года составляла, в среднем, 50 000 рублей, однако, также как и на iPhone Xr несколько выросла к настоящему моменту до 56 000 рублей. В целом, от iPhone 11новый iPhone SE отличается размерами, дизайном, камерой, при этом имея почти аналогичную производительность и меньшую цену. Стоит отметить и то, что версия iPhone 11 с 128 ГБ памяти сейчас стоит очень незначительно дороже по сравнению с версией на 64 ГБ – соответственно 59 000 рублей против 56 000 рублей в среднем, что также делает этот смартфон одним из наиболее популярных предложений от Apple и позволяет ему вступить в конкуренцию с новым iPhone SE.

Аналитики Яндекс.Маркета выдвигают предположение о том, что к концу лета и до следующей осенней презентации новых устройств Apple, iPhone SE с большой вероятностью вытеснит iPhone Xr из тройки самых популярных моделей iPhone на российском рынке. На данный момент она выглядит так: первое место у iPhone 11 с накопителем на 64 ГБ, за ним следует версия с 128 ГБ, а замыкает тройку лидеров 64-гигабайтный iPhone Xr.

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Кирилл Родин, эксперт по электронике сервиса Яндекс.Маркет, объясняет это так: наиболее всего новый iPhone SE будет конкурировать с моделью Xr, при том, имея преимущество в виде нового процессора A13 Bionic, в то время, как Xr использует более старый чип A12 Bionic, также имея неплохие возможности по съемке фото и видео благодаря не только камере, но и поддержке новых программных технологий, улучшающих конечный результат. При этом, у Xr остается преимущество в виде большого «безрамочного» дисплея, в то время, как новый SE, фактически, использует многие элементы дизайна от iPhone 8. При э том, новинка окажется безусловно весьма удачной заменой таких моделей, как iPhone 6, 6s, 7 и, конечно же, iPhone SE первого поколения. Однако, любители более нового дизайна с отсутствием передней кнопки всё равно будут выбирать iPhone Xr. Конкретную динамику падения цен на новинку сейчас ещё сложно спрогнозировать достаточно точно, можно лишь опираться на таковую основных конкурентов и первой версии iPhone SE. Пока же эксперт делает осторожный прогноз о вероятном падении цены на 5% в течение первого месяца после старта продаж новинки. Самым оптимальным вариантом для тех, кто хочет купить iPhone SE 2020 года по более низкой цене, но не хочет откладывать покупку надолго, по мнению Кирилла Родина, будет отложить покупку до июня этого года, так как в первый месяц продаж динамика снижения цены будет достаточно резкой в процентном отношении, а далее она замедлится и следующий такой скачек будет только осенью во время презентации новых устройств, но до этого времени придется ждать достаточно долго. 

Напомню, что в данный момент цены на новый iPhone SE следующие: модель накопителем на 64 ГБ стоит 40 000 рублей, с 128 ГБ – 45 000 рублей, а с 256 ГБ обойдется в 54 000 рублей.

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