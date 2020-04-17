Праздник геймера - бесплатная раздача игр в Epic Games Store - забираем Just Cause 4 и не только
рекламаВ Epic Games Store началась бесплатная раздача очень крутой игры Just Cause 4 (https://www.epicgames.com/store/ru/product/just-cause-4/standard-edition), представляющей из себя крайне лихой экшен, геймплей которого построен на полной свободе перемещений в игровом мире, куче транспортных средств и умопомрачительных трюках. Как и раньше, главным героем серии остается агент Рико Родригес, оснащенный кучей различных приспособлений не хуже самого Бэтмена: в арсенале есть выстреливающий крюк на тросе и костюм-крыло. Игра относительно новая, является (на сегодняшний день) последней частью в данной серии, а в том же Steam различные её издания стоят весьма приличных денег.
рекламаПомимо этого, бесплатно можно получить неплохую гоночную аркаду с изометрическим видом сверху Wheels of Aurelia (https://www.epicgames.com/store/ru/product/wheels-of-aurelia/home). Интересной особенностью данной игры, весьма простенькой на первый взгляд, является стилизация под фильм в жанре дорожного приключения в сеттинге Италии 1970-х годов. Стилизация коснулась визуального оформления и звукового ряда игры, в которой присутствует сюжетная составляющая, раскрывающая прошлое главной героини. Стоит отметить и то, что саундтрек данной игры, состоящий из нескольких новых, но стилизованных под ту эпоху эксклюзивных композиций, даже продается отдельно.
рекламаОбе игры можно забрать бесплатно до 18:00 23 апреля, а затем начнется новая раздача – раздавать будут For The King (https://www.epicgames.com/store/ru/product/for-the-king/home). Это смесь стратегии и пошаговой ролевой игры, выполненная в мультяшно-низкополигональной стилистике. Из особенностей игрового процесса отмечается большая роль случайно генерации локаций и событий, благодаря которой игру будет интересно проходить не один раз. Поддерживается одиночный и мультиплеерный режим.
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