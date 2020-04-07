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В официальном магазине цифровой дистрибуции Microsoft (да, есть и такой) идет бесплатная раздача целой кучи игр – всего более 90 наименований. Бесплатно раздают игры издательства Teen Games LLC. К сожалению, многие из них сродни очень дешевым проектам, издаваемым в начале 2000-х годов на Западе издателем Value Soft, а у нас в России – «Акеллой», с яркими обложками и новыми, «зазывающими» названиями. Проводя более современные параллели – большинство представленных игр сродни любительским поделкам, которых сотни в магазинах приложений на мобильных платформах. Многие из них, кстати, являются кроссплатформенными с ныне окончательно загнувшихся Windows-смартфонов.

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Что еще более странно – ценник большинства данных игр составляет около $80 – не знаю, много это или не очень для США, но у нас за такие деньги можно взять умеренно-коллекционное издание какого-нибудь ААА-проекта для актуальных консолей со стилбуком и прочими «плюшками», но никак не сделанный на коленке проект, которые на мобильных платформах распространяются по условно-бесплатной модели. Во всяком случае, даже покупка полной коллекции игр серии Halo, которую с недавнего времени стали по частям портировать на актуальные версии Windows – и та обойдется в два раза дешевле! Однако, дареному коню в зубы не смотрят, а из всего этого вороха явно переоцененных поделок (прим. автора - интересно, кто вообще устанавливает ценовую политику в магазине Microsoft?) можно выбрать несколько неплохих казуальных аркад. Еще кого-нибудь могут заинтересовать симуляторы метрополитенов разных крупных городов мира из серии Subway Simulator, включая и Московский метрополитен. Можно будет поностальгировать по знакомым вагонам и станциям во время карантина. Заодно поностальгировать, правда, придется и по первой половине 2000-х годов – именно оттуда пришла местная графика. В любом случае, фанатов поездов и всего, что создано руками человека и движется, такие мелочи, обычно, не останавливают.

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В любом случае, стоит поспешить ознакомиться со списком по адресу:

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https://www.microsoft.com/ru-ru/search/shop/games?q=teen+games+llc&orderby=starrating+desc

– многие раздачи закончатся в скором времени.