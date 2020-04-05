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Геймеры стали больше играть, но продлится это недолго. К такому выводу пришли специалисты одного игрового онлайн-сервиса Playkey, предоставляющего услуги так называемого «облачного» гейминга, когда игра запускается на сервере и транслируется в режиме реального времени на ПК пользователя. Так, за март этого года количество активных пользователей сервиса в Германии увеличилось в три раза, на территории Италии – в два, а в России за данный период количество клиентов увеличилось на половину. В качестве предполагаемых причин, по мнению специалистов игрового сервиса – необходимость самоизоляции у себя дома в связи с эпидемией коронавируса, в результате чего у людей оказалось больше времени на игры, при том, пришлось отказаться от обычных альтернатив проведению времени за компьютером в виде прогулок и активного отдыха. Помимо роста числа игроков отмечается и увеличение среднего времени, которое игрок тратит на игровые сессии ежедневно. В среднем, отмечается, что если раньше пик «игровой» активности приходился на промежуток с 20:00 до 00:00 (прим. - по местному времени часового пояса, в котором живет игрок), из чего можно сделать вывод, что большинство пользователей играли после работы, то сейчас активно играют с 15:00 до 01:00, то есть проснувшись, позавтракав, сделав необходимые дела по дому, при этом будучи менее стеснены временем окончания таких «игровых марафонов», так как не приходится вставать с утра на работу.

Однако Роман Епишин, директор по маркетингу сервиса Playkey, отмечает, что в целом явление носит «сезонный» характер и может быть связано ещё и с традиционными весенними распродажами игр, которые сейчас проводятся сервисами цифровой дистрибуции. К середине-концу весны он прогнозирует такой же закономерный спад активности игроков. Однако, по его словам, «плохой сценарий» (прим. – видимо, речь идет о том варианте, если пандемия коронавируса затянется) способен продлить активность геймеров еще на два-три месяца, однако, сложное экономическое положение многих из них способно раньше заставить определенную часть людей оторваться от игр. Само собой, при более позитивном прогнозе, это произойдет еще быстрее и будет носить более массовый характер. В этом случае что-то аналогичное «похмелью» придется испытать уже издателям и сервисам игровой дистрибуции. Однако, в таком случае всё вернется к обычным показателям в течении 3-4 недель, - такой итог подвел Епишин.