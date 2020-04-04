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Состоялась российская премьера смартфона OPPO Reno 3 и его продвинутой версии Reno 3 Pro. Напомню, что производитель позиционирует данную модель как камерофон, то есть, упор делается на качественную камеру, которая тут состоит из четырех фотомодулей.

В аппаратном плане у Reno 3 и Reno 3 Pro достаточно много различий, поэтому давайте пройдемся по основным пунктам и сравним.

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Камеры

Что касается основной камеры, то в этом плане оба варианта смартфона почти аналогичны. Во всяком случае, так заявляет производитель. Имеется четырехмодульная система с разрешением основного сенсора 48 МП, дополнительная камера с широкоугольным объективом на 8 МП, телеобъективом на 13 МП и отдельный сенсор, отвечающий за улучшение распознавание глубины кадра для лучшей фокусировки на объекте и художественного размытия заднего плана при съемке вблизи, его разрешение составляет 2 МП. Доступен двадцатикратный цифровой и пятикратный гибридный зум. У Reno 3 Pro имеется дополнительная фишка в виде улучшенной стабилизации при съемке видео Ultra Steady Video 2.0. Разрешение фронтальной камеры составляет 44 МП, поддерживается режим ночной съемки и художественное размытие заднего плана.

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Ниже приведены несколько примеров фотографий, снятых на смартфоны OPPO Reno 3:

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Процессор

Обычный Reno 3 работает на MTK P90 с независимым сопроцессором NPU и поддерживает функции искусственного интеллекта. В Reno3 Pro установлен Qualcomm Snapdragon 765G и система оптимизации использования памяти Anti-lag Engine, производящая дефрагментацию данных на смартфоне, тем самым ускоряя его работу.

Объем оперативной памяти и встроенный накопитель

Возможно, у обычной Reno 3 и Reno 3 Pro есть отличия в объемах оперативной и встроенной памяти, но об этом в официальном пресс-релизе компании не сообщается. Также, возможно, будут варианты в исполнениях одной и той же модели. Материал будет дополнен, когда будут получены точные сведения. Советую обращать на это внимание перед покупкой.

Дисплей

Сообщается, что дисплей Reno3 Pro имеет диагональ 6,5 дюйма, выполнен по технологии AMOLED, частота обновления экрана составляет 90 Гц, а частота опроса сенсора составляет 180 раз за одну секунду, что было сделано с ориентацией на динамичные мобильные игры. Есть ли отличия по дисплею в обычной версии Reno 3 – не известно, в пресс-релизе компании только сообщается, что он будет покрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения.

Технологии зарядки

Reno 3 поддерживает технологию VOOC 3.0, обеспечивающую зарядку на 50% за полчаса, а Reno 3 Pro – VOOC 4.0, которая позволяет зарядить смартфон на половину всего за 20 минут при мощности 30 Вт, при этом полностью смартфон заряжается менее чем за час.

Варианты цветового оформления

Reno 3 будет доступен в черном, белом и синем корпусе, Reno 3 Pro, только в двух цветах - черном и синем.

Цены

Reno 3 будет стоить 30 000 рублей, а Reno 3 Pro – 50 000 рублей. В качестве бонусов при покупке смартфонов через фирменный онлайн-магазин OPPO будут идти OPPO Power Bank мощностью 10000 мАч или беспроводные наушники с активным шумоподавлением OPPO Enco Q1 соответственно.

Также смартфоны появятся в торговых сетях М.Видео, Эльдорадо, DNS, а Reno 3 будет доступен помимо этого еще и в Ноу-Хау, Ситилинке и ОнлайнТрейд. В некоторых сетях будут различные дополнительные бонусные программы в виде карт на скидку или возможности оплатить покупку бонусами.