EPIC Games Store бесплатно раздаёт новую порцию игр, одна из которых - Hob
рекламаВ Epic Games Store бесплатно раздают сразу три игры: Gone Home, Hob и Drawful 2.
рекламаGone Home (https://www.epicgames.com/store/ru/product/gone-home/home) повествует историю о том, как герой, вернувшийся в свой дом из заграничной поездки пытается понять, куда делись остальные члены его семьи. Для этого придется осмотреться кругом, порыться в шкафах и ящиках. Так как время действия - середина 90-х годов, то можно проникнуться некоторой эстетикой тех лет, например, найдя в тумбочке аудиокассеты или другие аутентичные предметы, передающие дух времени. Игра собрала очень хорошие оценки от критиков.
рекламаHob (https://www.epicgames.com/store/ru/product/hob/home) – это яркая игра с элементами платформера в фантастическом, отлично стилизованном необычном мире. Главный герой обладает механизированной рукой, которая может использоваться и как надежный инструмент, и как оружие против разнообразных монстров. Игра также собрала немало хороших отзывов.
рекламаDrawful 2 (https://www.epicgames.com/store/ru/product/drawful-2/home) позиционируется как «игра для вечеринок» и представляет из себя игру-рисовалку, в которой предстоит попытаться изобразить от руки загаданное слово или выражение, а остальные игроки пытаются отгадать его.
Все игры можно забрать бесплатно до 9 апреля, раздачи закончатся в 18:00.
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