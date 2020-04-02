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Для многих из нас игры стали своеобразной отдушиной во время вынужденной самоизоляции дома. Многие разработчики и издатели понимают это и пытаются подсластить горькую пилюлю игрокам, делая различные распродажи, а порой и раздавая игры бесплатно. Так, парни из DICE, разработчики игр серии Battlefield решили выдать всем игрокам, кто просто зайдет в игру Battlefield V в ближайшее время по 1500 игровых монет на халяву. А как известно, «просто зайти» в Battlefield легко, но сложно оттуда выйти раньше, чем в два часа ночи, в то время как на работу придется вставать в семь утра. Ах, да, точно – сейчас ведь мы не работаем и можем себе позволить такую роскошь, как «еще пару матчей отыграю – и спать».

Имеются в виду 1500 «обычных» монет, которые можно заработать за успехи в игре, а не «валюту Battlefield», или BFC, которую можно купить за реальные деньги. Соответственно, разблокировать на них кого-нибудь из уникальных персонажей не получится. Однако, данные монетки можно потратить на разблокировку комплектов обмундирования для обычных солдат и отдельные элементы гардероба, разблокировку некоторого оружия и техники, а также элементов кастомизации для них. К слову, 1500 монет – это не так уж и много, но и делать за них ничего не просят, а дают просто так. Только просят: оставайтесь дома!

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