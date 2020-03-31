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Банк Тинькофф запустил сервис для самозанятых клиентов банка, при помощи которого можно зарегистрироваться как таковой в налоговой службе и не только платить налоги, но и управлять доходами со своего фриланса. Пока в сервисе доступен такой функционал, как постановка на учет в налоговую службу и снятие с учета (при том отмечается, что сделать это можно буквально в несколько кликов), сообщение в налоговую данных о своих доходов и получение расчета налога, а также официальной информации от Федеральной налоговой службы для самозанятых (со «встроенной» возможностью отправки ФНС отметки об ознакомлении), оформление чеков на заработанные средства и отзыв чека в случае необходимости возврата полученных средств. Также можно будет передать банку Тинькофф права на выполнение действий от своего имени перед налоговой (с правом последующего отзыва данных полномочий).

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Отмечается, что для клиентов процедура регистрации в налоговой в качестве самозанятого будет проходить очень просто, даже не придется вводить паспортных данных, отправлять фото и заполнять поля анкет, все будет выполнено автоматически, а затем будет выслано уведомление об удачном постановлении на учет. Также обстоят дела и с информацией о поступления доходов на счет, однако сообщается, что тут пользователь будет сам в праве выбрать через личный кабинет, какие именно поступления являются доходом непосредственно с профессиональной деятельности (а не переводом от дальних родственников) и, соответственно, должны облагаться налогом. В итоге, раз в месяц налоговая служба будет формировать квитанцию для оплаты через личный кабинет на сайте nalog.ru

Сообщается, что пока это ранняя версия сервиса, в дальнейшем его функционал будет расширен возможностями получать расчет и оплачивать его прямо со счета через личный кабинет в Тинькофф. Еще планируют добавить возможность выставления чека при наличных расчетах с заказчиками. Планируется добавить функционал для самозанятых и в мобильное приложение, пока же сервис доступен на сайте Tinkoff.ru в разделе «Профиль»-«Управление»-«Самозанятость» для физических лиц, владеющих любыми из карт Тинькофф.

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Обещают и некоторые бонусы: так, самозанятые владельцы карт Tinkoff Black будут получать 5% годовых на остаток по счету, а также cashback на все покупки до 15% и до 30% на предложения от компаний – партнеров банка Тинькофф.