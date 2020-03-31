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Бренд OPPO (прим. – входит в группу компаний BBK) представляет новый смартфон Reno 3, позиционируемый компанией как камерофон. Российская презентация пройдет 2 апреля этого года в онлайн-формате на YouTube. В Китае модели Reno 3 и Reno 3 Pro уже были представлены ранее. Подробные характеристики обещают объявить позже, но могу сделать вывод, что есть вероятность, что они будут чем-то отличаться от образцов для китайского рынка.

Из основных фишек OPPO Reno 3 заявлены продвинутые основная и фронтальная камеры. Так, разрешение «фронталки» составит целых 44 МП, обещают естественные цвета на снимках, а также ИИ-функции для их улучшения. Основная камера состоит из четырех фотомодулей, главный из которых имеет разрешение 48 МП. Из её возможностей заявлены 5-кратный гибридный зум и 20-кратный цифровой, а также поддержка режима Ultra Dark Mode, позволяющего снимать ночные кадры и видео в хорошем качестве.

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Сама презентация пройдет в виде ряда онлайн-трансляций. Состоится все это 2 апреля, начнется на YouTube канале Wylsacom ( https://www.youtube.com/user/Wylsacom ) в 15:00, продолжится на канале сайта Mobiltelefon.ru ( https://www.youtube.com/user/mobiltelefonru ) в 16:00, далее – в 17:00 продолжится на официальном канале OPPO Россия ( https://www.youtube.com/user/OppoRussia ) и завершится в 18:00 последним сюжетом на канале Droider.Ru ( https://www.youtube.com/user/roydroider ).

Но самое интересное заключается в том, что в результате будут разыграны Reno 3 и Reno 3 Pro по следующим правилам: в каждом видеосюжете будет присутствовать некое «зашифрованное» ключевое слово, из этих слов нужно будет собрать кодовую фразу и ввести правильный ответ на сайте https://reno3.oppo.ru/ . Участвовать в этой активности можно со 2 по 8 апреля включительно, а итоги конкурса будут объявлены 10 апреля на этой же странице.

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