Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Как говорится, лучшее - враг хорошего, и данное высказывание хорошо подходит для описания OPPO Find X2 Pro - более «продвинутой» версии представленного на днях флагманского смартфона OPPO Find X2, а также совсем «люксовой» версии Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, созданной в коллаборации с известным автомобильным концерном, производящим спорткары.

Стандартной версии Find X2 я посвятил отдельный материал (доступный по ссылке https://overclockers.ru/blog/iKutuzoff/show/34325/oppo-predstavila-flagmanskij-smartfon-oppo-find-x2 ), поэтому повторяться не буду, а отмечу лишь отличия Про-версии от обычной. Find X2 Pro поддерживает работу в сетях 5G, обладает несколько другой системой из трех основных камер, состоящей из широкоугольной и ультраширокоугольной камер с разрешением по 48 МП каждая, при этом используются сенсоры Sony IMX689 диагональю 1/1.4” со значением диафрагмы f/1.7 и Sony IMX586 диагональю 1/1.2” и значением диафрагмы f/2.2 соответственно, а также камера с телеобъективом на 13 МП с f/3. Объем встроенного накопителя был увеличен до 512 ГБ, оперативной памяти при этом осталось столько же, как и у стандартной версии – 12 ГБ. Напомню, что в стандартной версии используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,84 ГГц, Pro-версии также работает с ним. OPPO Find X2 Pro будет выпущена в двух исполнениях корпуса – черном с керамической задней панелью и оранжевом с покрытием из искусственной кожи.

реклама

Версия Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition будет отличаться от обычного Find X2 Pro измененным дизайном корпуса с применением текстурированной задней панели из стекла и богатой комплектацией: если судить по одному из показанных на презентации слайдов, в неё войдут защитный чехол, беспроводные наушники, дополнительная зарядка от прикуривателя – и все это, включая коробку, будет брендированным. Данное издание будет выпущено ограниченным тиражом, а его цену, скорее всего, не получится назвать адекватной.